Juanes y Mon Laferte, entre otros, en el último disco de Metallica

EE.UU. Metallica, el legendario grupo de trash metal liderado por James Hetfield, convocó a 53 artistas de todo el mundo para versionar las canciones de "Black Album", el disco más vendido en la historia del heavy metal y del que se cumplirán treinta años desde su salida en agosto de 1991.



Entre los representantes latinos, estarán las versiones de Juanes, J Balvin, Mon Laferte y Pepe Madero, que se suman a las que grabaron otros artistas como Miley Cyrus y Elton John, St. Vicent, Cage The Elephant, Mac de Marco, St. Vicent, Chad Smith (Red Hot Chilli Peppers), Royal Blod y Weezer, entre otros.

La versión de "Enter Sandman" de Juanes >>



El grupo estadounidense, que lanzará además una edición remasterizada de su quinto álbum de estudio, compartió en sus redes sociales el "trailer" de su "Black List" que estará disponible y a la venta el 10 de septiembre en formato digital y el 1ero de octubre en formato físico, acompañado por otras ediciones especiales en vinilo y CD para conmemorar su álbum negro.



"Enter Sandman", versionada como grunge por el colombiano Juanes, ya está disponible en las plataformas digitales del músico, que al igual que el resto de los invitados eligió junto con All Within My Hands -la fundación benéfica de Metallica- una fundación para destinar el dinero recaudado.



El "Black Álbum" salió a la venta en agosto de 1991 y se consagró como un éxito de ventas, siendo hasta hoy el álbum más vendido de la historia del heavy metal, con clásicos como "Nothing Else Matters" y "The Unforgiven", entre otros. (Télam)