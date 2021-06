Murió Rinaldo Rafanelli, bajista y compositor histórico del rock nacional

San Luis. Ayer, a los 71 años de edad falleció Rinaldo Rafanelli, cantante, bajista y compositor que perteneció a la generación fundacional del rock argentino. “Rino”, como era conocido en el ambiente, nació en Buenos Aires, en 1949, y falleció en Villa Mercedes, San Luis, ciudad en la que estaba radicada desde hace varios años.



Si bien comenzó en la música como guitarrista, se destacó en el bajo siendo parte de proyectos como Color Humano, Sui Generis -desde la etapa en la que pasaron de ser un dúo a estar acompañados por una banda eléctrica, hasta el final registrado en Adiós Sui Generis- y Polifemo, junto a David Lebón.



También compartió otros proyectos con destacadas figuras del rock argentino: grabó con Vox Dei y La Pesada y fue parte de las bandas de Luis Alberto Spinetta -fue parte de la segunda formación de la Banda Spinetta, en 1979- y Charly García -en los años 90s, grabó Say No More y Alta fidelidad, su disco junto a Mercedes Sosa-.



En su larga trayectoria también fue parte de grupos emblemáticos como Demo, Alphonso S’Entrega, Los Romeos, la banda de Fabiana Cantilo y El Adoquín. En sus últimos tiempos, encabezaba el proyecto Rino Rafanelli & la Rimanblu, un clásico trío de rock. En Villa Mercedes, además, se dedicaba a dictar clases de bajo de manera particular y brindaba seminarios virtuales. También, apoyó a las bandas locales que quisieron tenerlo en sus grabaciones. Y se encontraba grabando un nuevo disco de estudio. El año pasado fue uno de los primeros artistas en presentarse en vivo en los bares de la ciudad puntana.



“Luego de batallar con una enfermedad terminal a la que creía que había empezado a ganarle, este viernes a la tarde el cuerpo de Rinaldo Rafanelli, gloria del rock nacional radicado hace años en Villa Mercedes, se dio por vencido. Rafanelli falleció poco después de las cinco de la tarde, en la casa que compartía con su esposa”, informó El Diario de la República, publicación puntana. “A las cinco de la tarde se descompensó en su casa y su esposa llamó de inmediato a la ambulancia de un sanatorio privado, que cuando llegó nada pudo hacer ante lo fulminante del ataque. Hacía una semana que había empezado un tratamiento de quimioterapia, al que había respondido favorablemente”, agregaron.



Con la noticia confirmada, se sumaron los saludos, respetos y recuerdos por parte de la industria musical. Por ejemplo, David Lebón: “Rino, el dolor me invade. Hasta siempre, querido hermano”, escribió el guitarrista en su cuenta de Twitter, junto a una postal de ambos, en los días de Polifemo.



El Instituto Nacional de la Música (Inamu) lo despidió diciendo que Rinaldo era “muy querido y respetado por sus compañeros y compañeras. Deja una huella imborrable en quienes lo conocieron y en la música argentina. ¡¡Querido Rino, te vamos a extrañar muchísimo!! Desde el INAMU enviamos nuestras condolencias a su familia y afectos en este difícil momento”, expresaron con un comunicado.



Casualmente y antes de saberse esta triste noticia, para este sábado 26 de junio a las 18 horas estaba previsto un programa especial de Unísono (TV Pública), con el reencuentro histórico, luego de 40 años, de Polifemo. Allí, se verá a la banda integrada por Rafanelli, Lebón y Juan Rodríguez interpretando “Suéltate rock and roll”, uno de sus clásicos. Será esta una oportunidad para apreciar, una vez más, del enorme talento de este inolvidable músico que pasó a otro plano. (Infobae)