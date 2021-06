Horacio Cabak demandará a Gustavo Sofovich

Buenos Aires. Tras haber dejado en claro su disconformidad por su desvinculación, Horacio Cabak demandará al productor de Polémica en el Bar, Gustavo Sofovich, por "echarlo por teléfono". Lo confirmó el periodista Ángel de Brito en su programa de Los Ángeles de la Mañana.



“Será por las declaraciones en nuestro programa y además por la desvinculación de Polémica. Lo que dice Cabak es que a él le mandaron (de la nada) una rescisión del contrato, que faltaron códigos”, explicó De Brito.



Según De Brito, Cabak tildó a Sofovich como "mentiroso" y lo acusó de "haber perjudicado su imagen y como profesional".



Por su parte, Cabak había escrito en Twitter tras dejar el ciclo de América: "No renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. No hubo respeto. No hay códigos, simple".



Asimismo, se destaca que los últimos dos meses fueron complicados para Cabak: tras permanecer internado por coronavirus, su esposa descubrió que le había sido infiel, y se separó en medio de este escándalo mediático. (Cadena3)