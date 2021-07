Revés judicial contra Britney Spears: su padre mantendrá el control sobre sus bienes

EE.UU. "Quiero recuperar mi vida", pidió Britney Spears en su declaración de la semana pasada ante un tribunal en Los Ángeles (EE UU). La cantante entregó el martes por la noche documentos donde asegura que no ha tenido poder sobre su hija en los últimos años y solicita que se investiguen sus "alegaciones serias sobre trabajos forzados, terapia médica forzada, cuidado médico inadecuado y privación de derechos personales". La gran mayoría de las denuncias recaen sobre Jamie Spears, padre y tutor legal de la cantante.

En este contexto, la justicia decidió negarle por el momento recuperar la custodia legal y que su padre deje de ser su tutor. Sin embargo, esa decisión se refiere a la petición que hizo Britney en noviembre pasado y no a la de hace apenas una semana, donde disparó graves acusaciones contra quienes están al frente de su tutela legal.

En aquella vista de hace siete meses la artista exigía que un fondo llamado Bessemer Trust se convirtiera en su único responsable, pero el magistrado se lo ha negado.

Recordemos que el padre de la cantante viene ejerciendo su tutoría legal desde 2008. En la actualidad, la tutela está dividida en dos partes: el personal, supervisada por la abogada Jodi Montgomery, y el financiero, sobre el que el padre aún ejerce control junto a un fondo de inversión.

"El señor Spears no es el tutor de su persona. No ha sido el tutor de su persona desde septiembre de 2019. La señora Montgomery ha estado completamente a cargo del cuidado personal y el tratamiento médico diario de la señora Spears", aseguró la defensa del padre. Por su parte, Jamie sostuvo que no puede comunicarse directamente con su hija.

Sin embargo, la declaración del padre no coincide con el testimonio de Britney, que la semana pasada afirmó que él "disfrutaba" ejerciendo control sobre ella y que debería estar en la cárcel. Asimismo, citó episodios que datan de 2018, cuando su padre era pleno tutor legal, en los que estuvo obligada a trabajar en contra de su voluntad y en los que recibió una fuerte medicación de litio cuando se negó a ensayar para un espectáculo en Las Vegas.

"Esta tutela está pagando el sueldo de mucha gente. Estoy harta", aseguró la cantante ante un juzgado de Los Ángeles durante una intervención telefónica llena de declaraciones contundentes como "No soy feliz", "no puedo dormir" y "lloro todos los días".

Fuente: El País / CNN Español