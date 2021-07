Por qué se celebra hoy el Día Internacional del Rock

Un 13 de julio de 1985 se llevó a cabo el festival benéfico más importante de la historia. El Live Aid logró algo inédito: reunir en dos conciertos simultáneos, realizados en Estadio Wembley de Londres y en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia, a la mayor cantidad de artistas de rock.

Artistas como Queen, U2, Eric Clapton, The Who, Paul McCarney, Phil Collins, Led Zeppelin, David Bowie, Status Quo, Elvis Costello, Sting, David Gilmour, Elton John, Four Tops, Madonna, Duran Duran, entre otros, participaron de este acontecimiento que fue visto por 3000 millones de personas alrededor del mundo.

El festival tenía como objetivo recaudar dinero para luchar contra el hambre en países africanos como Somalia y Etiopía. La recaudación total superó los 100 millones de dólares y el concierto fue retransmitido en directo vía satélite en más de 72 países. El evento tuvo una duración total de 16 horas y es considerado hasta el día de hoy el evento musical más grande del siglo XX.

La idea inicial que decantó en el festival fue un proyecto llamado Band Aid. En 1984, el cantante Bob Geldof leyó un informe de la BBC referido a la pobreza en Etiopía. Quedó tan impactado que decidió hacer algo grande para colaborar. Así se realizaron dos campañas pro África en el Reino Unido y en los Estados Unidos, aquello que hoy podría ser considerado la precuela de Live Aid. Se grabaron dos canciones: "Do They Know It's Christmas?" y "We Are The World".

Volviendo al Live Aid, el show de Wembley comenzó con Status Quo y continuó con The Style Council, The Boomtown Rats, Adam Ant, Ultrabox, Spandau Ballet, Elvis Costello, Nik Kershaw, Sade, Sting, Phil Collins, Howard Jones, Bryan Ferry, David Gilmour, Paul Young, U2, Dire Straits, Queen, David Bowie, The Who, Elton John, Paul McCartney y el cierre con Band Aid.

En Filadelfia se presentaron Joan Baez, The Hooters, Four Tops, Billy Ocean, Black Sabbath, Rick Springfield, REO Speedwagon, Crosby, Stills, Nash & Young, Judas Priest, Bryan Adams, The Beach Boys, George Thorogood and the Destroyers, Simple Minds, Pretenders, Carlos Santana con Pat Metheny, Ashford & Simpson, Madonna, Tom Petty, Kenny Loggins, The Cars, Neil Young, The Power Station, Thompson Twins, Eric Clapton, Phil Collins, Led Zeppelin, Duran Duran, Patti LaBelle, Hall & Oates, The Rolling Stones (no como banda sino en temas compartidos), Tina Turner, Bob Dylan y otros que participaron en el proyecto USA for Africa.