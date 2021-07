Cacho Garay vuelve al lugar donde comenzó todo

Cacho Garay todavía se está limpiando el papel picado del festejo por la Copa América, pero ya tiene la cabeza puesta en lo que será su temporada de invierno en Carlos Paz y las sierras cordobesas.

Los días sábado 17 y domingo 18 de julio a las 21,30 hs. se presentará en el Teatro del Lago con «20/21 años no es nada... ¿o sí?», que luego lo llevará de gira por distintos puntos de la Provincia de Córdoba como Marcos Juárez, Villa María y San Francisco.

«Mi última presentación en Carlos Paz fue hace unos 4 años. Este verano, teniendo en cuenta que las restricciones se realizaron durante el verano, hicimos una temporada muy buena en mi provincia que se llamó Dos en Copa y que para mí resultó un halago. Algo que en Mendoza no se había hecho y donde cuidamos todos los protocolos»; contó Cacho, en diálogo con EL DIARIO.

«Es muy difícil y desagradable hacer humor sobre los temas que tienen tan sensible a la gente, pero hago el intento de contar esto que nos ha tocado vivir. Por ejemplo, las únicas ventanas que hemos tenido han sido las redes sociales. Yo tengo Facebook hace un par de años, tengo WhatsApp porque es lo elemental, pero he visto chistes o cosas que molestan, personas agresivas y gente que no sabe leer y repite lo que dicen otros»; reflexionó el artista.

«Me siento muy bien, con ganas de estar en Carlos Paz. Tengo mis mejores recuerdos de esa ciudad, ya que la primera vez que hice temporada de verano fue en el Teatro Zorba. Fue de la mano de Pablo Sittoni, el Pato Achával y la familia Giordano. Yo jamás había hecho temporada de teatro, fue un éxito y eso me motivó a seguir viniendo»; completó.