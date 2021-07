Harán un megaconcierto mundial a beneficio de países pobres

Mundo. Se ha confirmado que estrellas de la música como Coldplay, Shawn Mendes, the Weeknd, Ed Sheeran y Billie Eilish, entre otros, actuarán en el Global Citizen Live, un concierto transmitido en vivo durante 24 horas en beneficio de la recuperación global después de la pandemia, que se realizará el 25 de septiembre. Las actuaciones se llevarán a cabo en todo el mundo, desde Central Park en Nueva York hasta el Champ-de-Mars en París, así como en Londres, Los Ángeles, Sidney, Río de Janeiro y Seúl.



La transmisión global incluirá a docenas de artistas, activistas, líderes empresariales, filántropos y líderes mundiales reunidos para defender el planeta y vencer la pobreza, en apoyo a la campaña de un año “Un Plan de recuperación para el mundo” de Global Citizen, que trabaja para ponerle fin al COVID-19 e iniciar un recuperación global.



El concierto, que se transmitirá en director por YouTube, también incluirá a BTS, Lizzo, Andrea Bocelli, Metallica, Lorde, Doja Cat, Keith Urban, Usher, HER, Duran Duran, Femi Kuti, Lang Lang, Demi Lovato, Ricky Martin y muchos más, que se anunciarán en las próximas semanas.



El evento tiene como objetivo ayudar a asegurar una serie de promesas de gobiernos y empresas, incluida la donación de mil millones de dosis de vacunas a los países más necesitados, USD 6 mil millones en alivio de la hambruna y USD 400 millones para programas educativos.



El presidente francés Emmanuel Macron, la canciller alemana Angela Merkel, el primer ministro italiano Mario Draghi y la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se encuentran entre los políticos que apoyan la campaña.



El evento sigue al exitoso concierto transmitido en vivo de Global Citizen en 2020, One World: Together at Home, que recaudó USD 127 millones para organizaciones benéficas con las actuaciones de artistas como Lady Gaga y los Rolling Stones. En mayo, la organización de defensa organizó Vax Live: The Concert to Reunite the World en el SoFi Stadium de Los Ángeles con Foo Fighters, Jennifer Lopez, J Balvin y otros.



El evento VAX LIVE: The Concert to Reunite the World ayudó a movilizar 302 millones de dólares en financiación y más de 26 millones de dosis de la vacuna de COVID-19 para proporcionar un acceso equitativo a la vacuna a las comunidades más marginadas del mundo y a los trabajadores sanitarios de todo el mundo.



Al anunciar el mega concierto, el cofundador y director general de Global Citizen, Hugh Evans, dijo: “El COVID-19 ha revertido drásticamente el progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, empujando a más de 160 millones de personas a la pobreza extrema”.



“Ahora hay más de 40 millones de personas al borde de la hambruna. El progreso en el cambio climático se ha detenido, ya que la mayoría de las empresas de Fortune 500 no logran establecer objetivos de reducción de carbono basados en la ciencia. Debemos rectificar el daño causado y responsabilizar a los líderes y empresas mundiales de garantizar que el mundo entero se recupere juntos de esta pandemia”, afirmó.



Global Citizen, que suele enfocarse en combatir la pobreza extrema, se involucró con las vacunas de COVID-19 por lo que calificó como una necesidad. “No podemos volver a luchar contra el fin de la pobreza extrema mientras 150 millones de personas han sido empujadas de nuevo a la pobreza extrema por la pandemia”, dijo Evans en mayo pasado. “Todo lo demás es teórico hasta que podamos controlarlo”.



Global Citizen quiere que los trabajadores de la salud en todos los países del mundo reciban una vacuna para fines de 2021, un año antes de los planes actuales.



“Para junio, el gobierno estadounidense tendrá un exceso de 45 millones de dosis de toda su población vacunada simplemente esperando ahí refrigeradas y en bodegas”, dijo Evans. “Parece una locura que algo que es para el bien común que esté ahí almacenado en refrigeración”. Global Citizen también lanzó “Vax Because”, una iniciativa para alentar a la gente a vacunarse. (Infobae)