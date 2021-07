Falleció Christian Boltanski, el artista de la memoria y el destino

París. El artista francés Christian Boltanski (París, 6 de septiembre de 1944), quien se hizo famoso por sus instalaciones que combinan angustia, emociones y recuerdos además de su participación como padrino de Bienalsur, falleció en París a los 76 años.



Fotógrafo, escultor y cineasta, es reconocido como uno de los principales artistas franceses contemporáneos de la segunda mitad del siglo XX a partir de su trabajo sobre la memoria, la fugacidad de la vida y el destino.



Boltanski fue uno de los primeros en sumarse al proyecto de Bienalsur, organizado desde la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref).



En este espacio de arte de cartografía expandida que busca otro tipo de circulación simbólica del arte en el mundo, el artista trabajó sobre los mitos como último proyecto de su vida. En 2017 presentó la instalación sonora "Misterios" en la costa patagónica, donde le preguntaba a las ballenas sobre el origen del mundo (con silbatos que imitaban el sonido de los cetáceos). También hizo sonar cientos de campanas en los vientos del desierto de Atacama (Chile) en 2014, como otro tipo de instalaciones al aire libre.



Y en 2019 curó su work in progress "Draw me a flag", en simultáneo en Buenos Aires y Río de Janeiro. También fue protagonista dela exposición "Extranjero residente" con sus "Caminantes" y "El último vals".



En la tercera edición de Bienalsur que inauguró el jueves pasado en Salta iba a presentar su proyecto "Animitas", una intervención en la Pinacoteca Vaticana (Vaticano), en tanto que con la obra "Les disparues" planeaba participar de una exposición en el Museo Caraffa de Córdoba.



"Lo que trato de hacer con mi trabajo es plantear preguntas, hablar de cosas filosóficas, no por historias a través de palabras sino por historias a través de imágenes visuales. Hablo de cosas efectivamente muy simples, comunes a todos. No hablo de cosas complicadas. Lo que intento hacer es que la gente se olvide que es arte y piense que es vida. Para dar esta impresión de vida me sirvo de medios artificiales, del arte; no es la realidad, hago teatro; trato de que el espectador en ese momento olvide que está en un museo", decía Boltanski en una entrevista en 2012.



El artista participó en exposiciones en muchos países y en 2019 tuvo una retrospectiva en el Centro Pompidou de París. Y en el edificio de la ex Biblioteca Nacional de Buenos Aires, como homenaje a Borges, presentó la instalación sitio específico "Flying books" en 2012, con unos 500 libros suspendidos en el espacio de la sala de lectura.



Entre sus intervenciones también están las realizadas en sitios emblemáticos como la iglesia derruida de Dresden o su gran intervención "Migrantes" en Muntref, con un proceso de trabajo que demandó dos años.



Sus mayores instalaciones se exponen en museos de Madrid, Boston, París, Santiago de Compostela y Ámsterdam, entre otros. (Télam)