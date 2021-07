Yao Cabrera fue imputado por trata de personas y pornografía infantil

El polémico youtuber Yao Cabrera, quien se encuentra radicado desde hace varios meses en Villa Carlos Paz, fue imputado en la causa que lo investiga (junto a otros miembros del «WIFI Team») por los presuntos delitos de trata de personas, corrupción de menores y pornografía infantil.

El joven influencer se enteró de la noticia en la casa que alquila en el barrio José Muñoz.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, decidió avanzar con la causa contra Yao Cabrera y otros integrantes de su equipo, aunque desde el entorno del youtuber se mostraron tranquilos.

«Se encuentra ampliamente acreditado en autos que dentro de la Mansión Wifi, el imputado de autos y sus colaboradores controlaron la libertad de la víctima a su antojo, siendo el principal y más relevante indicador que la víctima de autos no podía abandonar el lugar libremente cuando quería, sino que solo podía hacerlo los días domingos. Sin perjuicio de ello, no resulta ser el único, ya que la víctima también manifestó, entre otras cosas: 1). que era sometida a largas jornadas de actividad, de incluso hasta dieciocho horas diarias; 2). que era mal alimentada con comida escasa y vencida o incluso no comía en ocasiones, mientras el imputado de autos y sus colaboradores comían sushi frente a ella, sometiéndola por tanto no solo al hambre, sino también a una situación de violencia psicológica; 3). que no se le permitía tener consigo dinero alguno y que jamás le pagaron el salario que le habían prometido, sin perjuicio de lo cual sí era sometida a multas sobre el mismo ante conductas no permitidas -por ejemplo, tomar comida que no le era asignada-; 4). que todo el tiempo debía comportarse como una esclava, y que no podía hacer nada sin su consentimiento»; se precisa en la elevación a juicio.

Asimismo, el dictamen indica que la denunciante en su habitación no tenía privacidad alguna ya que la gente entraba y salía sin permiso del lugar, el cual contaba con un ventanal grande sin cortina para que se pudiera observar lo que hacía dentro.

«Se denunció trata de personas, el fiscal dijo que no había delito, pero se sigue investigando porque hay un querella insistente. Pero ya se manifestó el fiscal», expresó el abogado de Yao Cabrera, Alejandra Cipolla.

«Hace cuatro años en unos videos que hacíamos en la calle grabamos a un familiar de la persona que me denuncia. Ahí nos empezó a hacer la guerra por todos lados. Perdió en todas y con mi abogado le pusimos un bozal legal para que no pueda hablar más. Me denunció por trata, por prostitución, le fue agregando cada vez más cosas. Yo estoy muy tranquilo, la verdad terminan ganado»; dijo Yao, quien agregó: «No hice nada, no tengo de qué preocuparme».