Raúl Lavié le rinde homenaje a Astor Piazzolla en Carlos Paz

La sala del mítico Teatro del Lago de Villa Carlos Paz vuelve a encender sus marquesinas con la presentación de «Piazzolla Inmortal», el nuevo espectáculo que encabeza Raúl Lavié junto a diez artistas en escena. Será el comienzo de una gira nacional, luego del estreno en el Teatro Broadway de calle Corrientes y su paso por al ciudad de Rosario.

La función está prevista para el próximo sábado 24 de julio a las 21 hs. y las entradas se encuentran disponibles en www.edenentradas.com.ar o en las boleterías del teatro (Belgrano 81).

«El Negro» forjó una amistad con Piazzolla en 1964 y varias veces estuvo cerca de participar de sus espectáculos, aunque recién en 1970 tuvo la posibilidad de grabar tres tangos que resultaron controvertidos para la época. Viajaron juntos por Latinomérica y terminaron en Japón, tras haber pasado por Francia, Austria y otros países europeos.

Lavié concedió una entrevista exclusiva a EL DIARIO, donde destacó la importancia de Astor Piazzolla en la música argentina y dijo: «Esto es un homenaje que yo le rindo a Piazzolla con motivo de sus 100 años, una fecha que se conmemoró en el Teatro Colón. Yo venía armando un espectáculo que se iba a llamar ´Los cien años de Astor Piazzolla´, pero se hizo imposible porque se paró todo con la pandemia. Todo eso me llevo a armar un espectáculo de una hora y media que titulé ´Piazzolla Inmortal´, donde rescató la música de Astor en toda su dimensión. Piazzolla es el más grande musico que tenemos los argentinos y el mundo respeta el solo nombre de Piazzolla, eso ya vende el espectáculo».

«Todo es un desafío en nuestra profesión, uno no tiene la varita mágica. Yo confío en este espectáculo y su calidad. La gente sabe apreciar un buen espectáculo»; agregó.

Consultado sobre su regreso a las sierras de Córdoba, Lavié manifestó: «A mí me encanta Córdoba y su gente, yo viajo a Córdoba cada vez que puedo. Tengo muchos amigos en Carlos Paz y la paso muy bien. Es un lugar donde he tenido mucho éxito, he sido premiado como mejor cantante, mejor actor y cada vez que voy me han premiado».

En relación a la pandemia y cómo eso modificó su vida, «El Negro» aseguró: «He pasado una pandemia de crecimiento personal, he hecho cosas que por mi trabajo no podía hacer: pintar, dibujar, escribir mucho y crear muchos proyectos. Tengo las dos vacunas y también me coloqué la vacuna de la gripe. Estoy sano de mente y de cuerpo y quiero salir a hacer un gran espectáculo. Yo me debo a mi país, la música del tango argentino recorre el mundo y defiende nuestra cultura».