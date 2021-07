Showmatch tuvo el rating más bajo en años y preocupa a Tinelli

Buenos Aires. Showmatch parece no tener piso para su caída, y no deja de perder en el rating contra los ciclos que Telefe ubica en la misma franja horaria. La crisis es tal que ya hay rumores de despidos masivos en la productora de Marcelo Tinelli, que no sabe qué hacer para mejorar sus números.



Durante la noche del martes las mediciones fueron catastróficas: el programa de Marcelo Tinelli tuvo pisos de 3.6 puntos de rating y ni su jurado de estrellas pudo salvarlo. La Voz, el exitoso reality de Telefe, se mantuvo siempre por arriba de los 15 puntos, con picos de 18.



Los datos no mienten: el certamen de baile está en su peor momento. El lunes había rondado los cinco puntos de rating, pero La Voz llegó a 24 con la presencia del carismático Marley.



El martes, sin embargo, no pudo ni sostener esa marca tan baja, y continuó con su descenso. La cuenta de Twitter Real Time Rating marcó que, mientras el reality de canto alcanzaba los 18 puntos, Showmatch arrancó con poco más de 6 puntos, pero llegó a tener pisos de 3.6 puntos cerca del fin de su emisión.



La Voz tuvo una noche completamente diferente. El show de los Montaner, Lali Espósito y Soledad Pastorutti llegó a alcanzar picos de 18.8 puntos de rating, y en sus puntos más bajos alcanzó los 17.3 puntos.



Todo parece indicar que la batalla entre los tanques de El Trece y Telefe está completamente decidida, y sólo queda esperar si Tinelli decide tirar la toalla y terminar con antelación su peor año en la televisión.



Los rumores ya están instalados. En los pasillos de El Trece se habla de despidos masivos en la productora del conductor que alguna vez fue verdaderamente imbatible.



Diego Pérez, un cómico que acompañó a Tinelli desde la época de VideoMatch, anunció que no seguiría haciendo humor en la emisión de los viernes, ya que iban a cortar el ciclo. "El insoportable" contó que el corte del segmento humorístico dejó a "mucha gente" sin trabajo. (Mdzol)