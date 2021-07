Víctor Laplace tiene coronavirus: está aislado en su casa

Víctor Laplace, de 78 años, dio positivo de coronavirus y se encuentra aislado en su casa. El artista había regresado al teatro hace unos días con la obra “Rotos de amor”. Tras la noticia, los restantes integrantes del elenco de la mencionada puesta: Osvaldo Laport, Roly Serrano y Antonio Grimau deberán también permanecer aislados.

En diálogo con algunos medios Laplace dio detalles de su salud. "Me cuidé muchísimo todo el año pasado y lo que va de este. No vino nadie a mi casa... y sin embargo aquí estoy. Hoy me hisopé y di positivo”, señaló.

Noticias Relacionadas Julián Weich salió de terapia intensiva

Luego agregó: “Por suerte tengo la primera vacuna. Pero creo que deberemos adaptarnos a este nuevo entorno y cuidarnos mucho. Por ahora estoy bien. Tuve algunos síntomas y por eso me hisopé. Estoy aislado en casa, tranquilo, descansando. Esperemos que pase rápido y todo esté bien”.

Recordemos que Grimau, uno de los integrantes del elenco de “Rotos de amor”, estuvo internado en grave estado casi dos meses por complicaciones en su cuadro de coronavirus. Ahora, los actores deberán esperar al menos un par de semanas hasta que Laplace tenga el alta y puedan regresar todos a las tablas.

“Estuve mal, según el médico estoy vivo de milagro. Muy mal. Hasta hace seis o siete meses atrás creí que me iba, realmente”, contó Grimau en una reciente entrevista con Jay Mammon. “Sí. En mi terapia descubrí que tenía unas ganas de vivir inmensas. Y eso es lo que me ayudó, creo. Entre la ciencia, la atención de los médicos y todos los que te ayudan a estar de pie. Cuando estaba internado dije: ‘Yo no me quiero ir, no me gusta el decorado, ¿por qué me voy a ir?’”, aseveró.