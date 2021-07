¿Cómo y cuándo será la Feria del Libro de Córdoba?

Una nueva edición de la Feria del Libro de Córdoba se llevará a cabo del próximo 1 al 11 de octubre, aunque tendrá un formato adaptado a los tiempos de la pandemia y habrá actividades virtuales y presenciales. El lema será «Trascender fronteras, acercar culturas» y se espera una nutrida agenda de eventos.

No será como la recordamos, no habrá carpas blancas y no habrá aglomeración de gente. Sin embargo, a diferencia del año pasado, esta vez se podrá realizar y convocará a editoriales, librerías y autores de todo el país.

Así lo confirmó Ana Paula Tumas, directora de Industrias Creativas y Culturales de la Municipalidad, quien aseguró: «Estamos muy contentos de anunciar que se va a hacer en Córdoba la feria del Libro, mientras la situación sanitaria siga de este modo, no será con las tradicionales carpas, para evitar la aglomeración de gente».

Las actividades se desarrollarán en los locales de las librerías de Córdoba, mientras que en el Cabildo habrá una muestra de las editoriales y los libro que se producen en Córdoba.