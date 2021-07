La furia de Listorti con Los Nocheros por no querer vacunarse

José María Listorti brindó una entrevista a Juan Etchegoyen en Mitre Live. Allí fue donde se mostró furioso con la decisión de Los Nocheros de no vacunarse contra el coronavirus.

En ese sentido el conductor sorprendió al dar su opinión mientras promocionaba un show por streaming.

A principio de junio Kike Teruel reveló que ni él ni sus compañeros de Los Nocheros tenían la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Según explicó ninguno tenía pensado hacerlo ya que no lo tenían confianza.

El descargo de José María

Durante la entrevista el conductor expresó: “No puedo entender cómo hay gente que está en contra de la vacuna, me parece de un grado de ignorancia terrible. El otro día los escuchaba a Los Nocheros, a quienes amo y me parecen brillantes como músicos. Dar el mensaje de que no se van a vacunar porque ‘están sanos’ me parece un acto egoísta”.

Luego agregó: “Estamos en la inmunidad de rebaño y si no váyanse los cuatro a vivir a una isla quietitos. Es el ABC de la vacuna. Pasó lo mismo con la vacuna contra el polio, es una cuestión de emergencia”.

Finalmente explicó que hay más probabilidades de morirse por contagiarse de coronavirus y no por recibir la vacuna. En ese sentido aseguró: “Ningún científico y ningún gobierno te va a dar una que te haga mal. A lo sumo la vacuna no te hará nada, eso es lo peor que te puede pasar. No te va a cambiar el ADN ni a imantar la cuchara. No te vas a morir por vacunarte, te vas a morir por contraer Covid-19 a lo mejor. No entiendo a la gente que está en contra de las vacunas”.