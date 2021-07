Buscando a Bam Bam Miranda de Germán Arrascaeta

En la segunda mitad de los años 80 y por circunstancias que se intentan dilucidar en este libro, el percusionista peruano Miguel Antonio Bam Bam Miranda aterrizó en Argentina. Lo precedía un enorme prestigio en el campo de la música popular, desde las tradiciones de su tierra a la primera línea del latin jazz neoyorquino como integrante de la orquesta de Machito.

En Buenos Aires fue apadrinado por músicos tan disimiles como Alejandro Lerner, Lito y Liliana Vitale o Teresa Parodi, en cuyas músicas intervino de un modo decisivo.

Pero los años 90 lo condujeron a su domicilio definitivo: Córdoba Capital y la orquesta de La Mona Jiménez. Dicen los especialistas que su presencia en el conjunto más popular del interior del país terminó reinventando al género (el cuarteto, por supuesto) y con ese gesto empezó a escribir el último y más prolongado capítulo de su vida.

Una vida como un mosaico de flashes en el que se cruzan Grateful Dead, Michel Petrucciani, Chabuca Granda, el crossroad con la dinastía Ballumbrosio, Divididos, Bersuit y, claro, la realeza del cuarteto cordobés.

A través de conversaciones con colegas, familiares, amigos y discípulos, Germán Arrascaeta visibiliza la enigmática figura de Bam Bam Miranda y documenta su paso por este mundo y su principal misión: golpear los parches en cualquier tipo de música con la que se involucrara y dejar un sello indeleble.

El autor

Germán Arrascaeta nació en Córdoba en 1969. Es periodista de espectáculos y cantante de rock. Trabaja en el diario La Voz del Interior desde 1993. Ha colaborado en La Maga, Rolling Stone y La Central, entre otros medios gráficos. Condujo programas de radio (Nuestro Vietnam, con Diego Quiroga; El informante con Dirty Ortiz y Miguel Peirotti; Cine on The Rock) y a mediados de los 90 produjo Generación M para Canal 10 de Córdoba. Toda esta experiencia mediática le permitió entrevistar a la galaxia que cabe entre Noel Gallagher y Carlos La Mona Jiménez. En relación a sus contribuciones como frontman, fue miembro fundador de El Final de Los Árboles (banda dark pop de fines de los años 80) y de La Cosa (mix de histeria punk y flotación stoner de comienzos de los 00). En la actualidad aporta al cancionero de The Tristes (power pop), proyecto con el que publicó cinco discos de estudio. El patrón del ritmo es su primer libro.