«El nombrador», un documental sobre Daniel Toro

Buenos Aires. La obra y la existencia del cantante y compositor salteño Daniel Toro, de 80 años que el documental de Silvia Majul presenta amorosamente en "El Nombrador", ya está disponible en la plataforma Cine.ar.



El segundo largometraje de Majul (ambos referidos a músicos populares, ya que el primero, "Un pueblo hecho canción", de 2017; hizo foco en el riojano Ramón Navarro) completa un intenso recorrido que comenzó a fines de abril con su estreno virtual en el marco del 10mo. Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín (Ficic).

Trailer de "El nombrador">>



Desde entonces "El nombrador" también pudo apreciarse gratis y online en Octubre TV, tomó parte en el Festival Internacional Adentro, que se desarrolla en Moscú, el 21 de mayo se exhibió en Ciudad de las Artes de Córdoba y en junio último llegó a televisoras de en Córdoba, Chaco, Chubut, Neuquén, Salta, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe.



Pero, además, la banda sonora del filme, con producción musical y artística de Daniela Toro, una de las descendencias del homenajeado, en la que se destaca una versión de "Cuando tenga la tierra" cantada por Ricardo Mollo, donde lo acompaña el bombo de Agustín Carabajal e incluye un recitado de Nadia Larcher, puede escucharse por Spotify.



Sobre esa experiencia Mollo comentó a Télam en abril pasado que Toro ostenta "una obra y una trayectoria que lo muestra como un gran compositor y un pensador valioso para esta música nuestra".



Es que Toro encarnó un cancionero donde convivieron lo romántico ("Para ir a buscarte" y "Mi mariposa triste", además de la popularísima "Zamba para olvidarte") y lo testimonial ("Cuando tenga la tierra", "Este Cristo americano" y "El antigal").



Para dar forma al perfil de Toro toman parte sus otros hijos músicos (Claudio, Facundo, Carlos y Miguel) y figuras de la talla de Teresa Parodi, Víctor Heredia, Abel Pintos, Diego Torres, Los Carabajal, Samir Petrocelli, Belén Jaramillo y Franco Ramírez.



"Fui convocada para ser la tejedora de esta historia que es solo una mirada sobre la enorme obra artística de papá y es una manera de mostrar cómo está vigente artísticamente en la memoria de su público y en las nuevas generaciones de músicos que lo interpretan y respetan", subrayó Daniela a Télam en enero pasado cuando el homenajeado cumplió 80 años.



Entonces el vocalista y autor aportó: "Estoy convencido de que he sido un protegido por Dios que me mandó a la Tierra a cumplir con esta misión de hacer tantas canciones y pude hacerlo y no viví porque sí nomás. La canción es la madre de las músicas, desde allí se pueden hacer maravillas que no sé de dónde vienen".



"El nombrador", con su collage de voces, canciones y preciso material de archivo, tuvo producción general del fotógrafo Eduardo Fisicaro y buscó lo que Majul presentó como "un trabajo para que el pibe que canta ‘Zamba para olvidarte’ vea la cara de su autor y conozca más temas".



La comunicadora y agente de prensa agregó que el camino de Toro "puede servir para las y los jóvenes que capaz no puedan estudiar música, pero sepan que con la inquietud y la curiosidad de progresar pueden elevarse en lo que hacen. Daniel, sin saber escribir música, hizo mil canciones y se juntó con enormes poetas y músicos y tenía una de las mejores voces del mundo". (Télam)