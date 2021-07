Llegará a Netflix el documental sobre Michael Schumacher

Días después de cumplirse 30 años de su debut en la Fórmula 1, estará disponible en Netflix el documental que repasa la carrera y la vida familiar del alemán Michael Schumacher. Este registro audiovisual contará con imágenes inéditas y con la participación de personas cercanas, familiares, y pilotos que fueron compañeros y rivales del siete veces campeón del mundo.



«Schumacher», tal es el nombre del documental producido por Benjamin Seikel y dirigido por Vanessa Nocker, se estrenará el próximo 15 de septiembre y contará la historia del piloto desde sus inicios en las carreras de karting en la ciudad de Kerpen, pasando por la construcción de su figura de ídolo hasta llegar a la conquista de sus siete títulos en la máxima categoría del automovilismo mundial. El recorrido se hará a través de material de archivo que incluirá muchas imágenes nunca antes vistas a través de las cuales se recorrerán las múltiples facetas de la personalidad del gran corredor alemán.



Pero no solo su trayectoria deportiva será parte de este film. Su vida personal también tendrá su espacio, tal como lo confirmó Sabine Kehm, la histórica portavoz y mano derecha del alemán. “Michael Schumacher redefinió la imagen del piloto y dispuso nuevos standards. En su búsqueda por la perfección, no se dejó estar a sí mismo ni a su equipo, llevándolo al mayor éxito. Es admirado en todo el mundo por sus cualidades de líder”.



“Él encontró la fuerza para sus obligaciones y el equilibrio para recargar energías en su hogar, junto a su familia, a quienes ama profundamente. Con el objetivo de cuidar su intimidad como su fuente de fortaleza, siempre separó de manera rigurosa y consistente su vida privada privada de su vida pública”, agregó Kehm, quien precisó que el documental recorre “ambos mundos”. “Es un regalo de la familia a su amado esposo y padre”, recalcó en declaraciones difundidas por el sitio oficial de la Fórmula 1.



La plataforma de streaming Netflix será el espacio a través del cual los fanáticos podrán disfrutar de Schumacher, que contará con testimonios de la esposa del piloto, Corinna Betsch, sus dos hijos, Gina y Mick, su hermano Ralf y grandes personalidades del mundo del automovilismo como el ex jefe de equipo de Ferrari, Luca di Montezemolo, el ex jefe de la FIA Jean Todt y el ex mandamás de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone. También participarán reconocidos corredores como Mika Hakkinen, Sebastian Vettel y David Coulthard.



Michael Schumacher, de 52 años, es una de las máximas leyendas del automovilismo mundial. Su carrera profesional terminó en 2012 y un año más tarde sufrió un accidente de esquí en los Alpes franceses. A raíz de las graves heridas que sufrió en la cabeza, el ex piloto permaneció un tiempo en un hospital y luego fue trasladado a una de sus residencias para continuar con su recuperación. Desde aquel episodio en la montañas, la familia ha mantenido un hermetismo total en cuanto a su estado de salud y ha habido muy pocos comunicados oficiales sobre los alcances de su rehabilitación. (Infobae)