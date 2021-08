La milagrosa recuperación de Chano, le dieron el alta y publicó un video

Chano atravesó una milagrosa evolución, fue dado de alta y publicó un emotivo video, luego de haber sido baleado por un policía en un confuso hecho registrado en su vivienda. Santiago Moreno Charpentier estuvo internado en el Sanatorio Otamendi y ahora completará su recuperación en su casa.

El cantante perdió un riñón, el bazo y parte del páncreas a causa de un disparo realizado por un efectivo policial, durante un operativo en su vivienda donde aparentemente habría amenazado a los presentes con un cuchillo.

«Queridos amigos, soy Chano desde el Hospital Otamendi, el lugar adonde me recuperé milagrosamente gracias a todo su plantel de médicos, enfermeros, gerentes. Me han tratado como nunca me trataron en un hospital en mi vida»; expresó.