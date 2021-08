Julián Weich volvió a la radio y explicó por qué no se vacunó

Julián Weich volvió a la radio tras haber atravesado una internación por complicaciones en su cuadro de coronavirus. El conductor compartió emotivas palabras en la red dedicadas a todos sus seguidores.

“Primer desafío post Covid ¡Voy a la radio! Tengo que caminar cuatro cuadras, tomarme el subte y llegar”, contó Weich. Luego, ya en su programa expresó: “Muy buenos días con amor y alegría. ¡Ay¡ ¡Me emocioné!. Aquí Julián Weich ¡Vivo después de haber pasado el Covid! Estoy muy feliz de estar frente a un micrófono compartiendo con todos los compañeros y haciendo lo que hacemos todos los días, acompañarlos y tratar de que todos seamos un poco más felices”.

“Estoy muy contento. Tenía cierto miedo porque no sabía cómo iba a responder mi cuerpo, porque el Covid te quita capacidad respiratoria y uno cuando habla mucho se ahoga o tose, pero vengo hablando bárbaro”, explicó luego en un video.

Weich también contó porque eligió no documentar todo su proceso, a diferencia de otros famosos. “No escribía, no hablaba, no iba a hacer un show de mi Covid, pero estaba al tanto de lo que estaba pasando. Por eso estaba al tanto de tantos mensajes buenos y de la energía positiva que me llegaba. Creo que eso fue parte de mi sanación rápida”.

Además, Julián Weich remarcó que no es antivacunas como se dijo y explicó los motivos que lo obligaron a posponer el primer turno que le habían asignado. “No soy antivacunas, al revés, me la paso promocionando la vacunación tanto en el programa de Canal 9, como en el de Radio Uno, como en mis redes sociales, como a través de Unicef. Lo que me pasó era que tenía turno, no fui por un problema personal y a los cuatro o cinco días que fui a colaborar con Los Espartanos supongo que fue ahí que me contagié, no lo puedo asegurar. Pero por más que me hubiera contagiado, como los anticuerpos demoran unos cuantos días, me habría contagiado igual. Sí soy vegetariano, que no tiene nada que ver, pero antivacunas no soy”.