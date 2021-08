The Rolling Stones remasteriza «Tattoo You» a 40 años de su publicación

Reino Unido. La mítica banda The Rolling Stones celebrará los 40 años de su álbum "Tattoo You" con el lanzamiento, el 22 de octubre, de una colección remasterizada que recoge canciones inéditas de la época, incluida la ya publicada "Living In The Heart Of Love".



Lanzado el 24 de agosto de 1981, "Tattoo You" incluye clásicos como "Hang Fire", "Waiting On A Friend" (con la participación del saxofonista jazz Sonny Rollins) y el tema que abre el disco, una de las marcas sonoras del grupo desde entonces, "Start Me Up".





El tema Living in the heart of love >>



Además, los formatos de lujo de la edición del 40 aniversario incluyen el recopilatorio del álbum "Lost & Found: Rarities" con nueve temas del período en que se grabó el álbum entre ellos, "Living In The Heart Of Love", informó la casa matriz de la discográfica Universal.



También añaden la grabación en directo "Still Life: Wembley Stadium 1982", con su concierto de aquel año en el legendario estadio de fútbol londinense, que contiene un repertorio de 26 temas entre los que figuran "Under My Thumb", "Let's Spend The Night Together", "Honky Tonk Women" y "Brown Sugar".



El anuncio de esta evocación con sus agregados se conoció mientras la banda prepara 13 nuevas fechas en Estados Unidos de su gira "No Filter" que comenzará el 26 de septiembre en St. Louis y que no contará con el histórico bateristas Charlie Watts, de 80 años, por haber sido sometido a una operación. (Télam)