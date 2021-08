Mirtha Legrand volvió a la televisión después de ocho meses

Buenos Aires. Y una noche Mirtha Legrand regresó a la pantalla. La última escena había sido la del 19 de diciembre de 2020, cuando compartió la mesa con su hija Marcela Tinayre y su nieta, Juana Viale en un envío especial. Y hacía más de un año y medio, desde antes de la pandemia, que no se ponía al frente de sus históricas mesazas. Hasta ayer. La música de siempre fue el guiño inicial. “Con nosotros, la señora Mirtha Legrand”, el clásico anuncio de la locutora para que apareciera la diva de la televisión argentina. Y entonces salió ella, secundada por dos acompañantes vestidos de frac. Caminó hasta la mesa y saludó, mientras a su alrededor, en el estudio, se escuchaba una ovación inolvidable.



“Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro”, comenzó Mirtha su discurso. “Yo soy grande, señores, soy una señora muy mayor, pero soy vital, me gusta la vida, me gustan mis amigos, disfrutar de la vida. Y estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: doctor, quiero volver a ser la de antes. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje...’. Es la mejor terapia”, agregó.



Todo había comenzado un rato antes, con Juana Viale vía webcam. “Hola abuelita linda, ¿cómo estás? ¿Qué nervios, no? Volver a tele después de un año y medio, lo primero que me nace decirte es gracias, gracias por estar ahí hoy, no era lo pensado. Sé que lo vas a disfrutar y sé que tenés nervios y hasta mucho miedo, pero sos una profesional de raza y vas a salir y brillar como sabés hacerlo hace tantísimos años”, señaló la actriz, y le transmitió el deseo de un país: “Vamos a estar todos los argentinos mirando, como si fuera una serie. Es la temporada número 53. Y es Mirtha Legrand en su programa. Voy a estar prendida a la pantalla con vos, abue. Te mando un beso gigante, te quiero mucho, te amo mucho, disfrutá, que esto lo sabés hacer de taquito”, cerró.



Posteriormente, abuela y nieta tuvieron una comunicación virtual llena de códigos. “Te quiero agradecer, Juanita, has sido prodigiosa. Ha habido una evolución que me emociona decírtelo, el cariño con que lo hiciste. Cuando decís ‘abuelita’ me derrito toda. Sos un ser adorable”, señaló Mirtha con orgullo de abuela. Juana agradeció e hizo un breve análisis de su etapa al frente del programa. “Estudiaba muchísimo, más con el gran equipo de producción que tenemos. Siempre le dije al público que vos me llamabas y me decías que gritaba mucho en la salida, que cuando pensaba una pregunta miraba mucho para arriba... pero ha sido un placer. El año pasado era más complejo porque no sabíamos nada de lo que significaba este virus”, reconoció la actriz.



Mirtha también destacó el trabajo de su otro nieto, Nacho Viale, productor general de su programa, “Vino a mi casa y me indicó todo: ‘Abu, vas a entrar por acá...’ No me acuerdo de nada, pero él tuvo la deferencia de venir y contar”, admitió irónica, y en el mismo plan deslizó el primer indicio sobre su futuro: “¿Saben por qué estoy leyendo mal? Porque tengo que usar anteojos para leer, y me resisto a usarlos, pero los traigo el próximo programa. No sé si habrá próximo programa... ¿me querrán?”.



Además, reveló con picardía parte de los entretelones de la vuelta. “El trabajo de Nacho, lo que ha hecho para que yo me sintiera cómoda. Quería que bajara la escalera... pero yo no soy Juana, querido, no, yo no bajo la escalera. Así que organizaron todo para que yo entrara caminando”, bromeó. También hubo saludos a la distancia para la hija de Mirtha, Marcela Tinayre y para la hija de Juana, Ámbar de Benedictis, quienes se encuentran en Francia.



Entonces sí fue el tiempo de la presentación de los invitados del regreso. El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós; la modelo y conductora Carolina Pampita Ardohain, y los periodistas Jonatan Viale y Baby Etchecopar. La Chiqui repartió felicitaciones y elogios para la jurado de La Academia por el nacimiento de su hija Ana: “Vi tu bebita, es una muñeca, divina. Tiene tus ojitos y la boquita también”, señaló Mirtha. “Tiene cosas de los dos y de los hermanos, también”, completó Pampita. A continuación, le entregó unas sentidas palabras para Jonatan Viale por el fallecimiento de Mauro: “Sentí muchísimo la muerte de tu padre”, lamentó. (Infobae)