Murió el actor Ed Asner, ícono de la televisión estadounidense

EE.UU. El actor Ed Asner, ícono de la televisión estadounidense y ganador de siete premios Emmy, murió pacíficamente ayer por la mañana, anunció su representante. Tenía 91 años. Un comunicado de la familia de Asner en su cuenta de Twitter confirmó su deceso.



“Lamentamos informar que nuestro amado patriarca falleció esta mañana en paz. Las palabras no pueden expresar la tristeza que sentimos”, expresó la familia del reconocido intérprete en un mensaje en la mencionada red social. “Buenas noches papá. Te amamos”.



“Era un actor brillante. Increíble activista, un verdadero amigo y un gran hombre “, dijo el manager del actor, Perry Zimel.



Asner ganó cinco premios Emmy por su interpretación de Lou Grant en “The Mary Tyler Moore Show” y luego por el spin-off “Lou Grant” entre 1971 y 1980. También triunfó en 1976 por su papel principal “Rich Man, Poor Man”, y su papel secundario en “Roots” en 1977.



Asner tuvo una carrera larga y prolífica en el cine y la televisión, con la distinción de ser el intérprete masculino más honrado en la historia de los Emmy. Fue nominado 17 veces a lo largo de su carrera, ganando siete trofeos en total. También fue nominado 11 veces a los Globos de Oro, ganando cinco.



Edward Asner nació en Kansas City, Missouri el 15 de noviembre de 1929. Asistió a la Universidad de Chicago después de la secundaria y trabajó en la línea de montaje de General Motors durante un tiempo antes de servir en el Ejército de los Estados Unidos. Durante su tiempo en Europa, Asner actuaría en obras de teatro. Después de su servicio militar, ayudó a fundar la

Compañía de Teatro Playwrights en Chicago.



Comenzó a incursionar en grupos de comedia como Second City antes de conseguir su primer papel en Broadway junto a Jack Lemmon en “Face of a Hero” en 1960. Hizo su debut televisivo casi al mismo tiempo, en un episodio de la serie “Studio One”. Hizo apariciones memorables a principios de los 60 en programas como “The Outer Limits” y “Voyage to the Bottom of the Sea”, y en 1962 debutaba en el cine en la película de Elvis Presley “Kid Galahad“.



Asner apareció en numerosos programas de televisión, y con la llegada de la década de 1970 llegó el papel que lo convertiría en un nombre familiar. En 1970 debutaría como Lou Grant, director de noticias de la estación de televisión ficticia WJM-TV, en “The Mary Tyler Moore Show”. Grant aparecería en la serie hasta 1977 antes de obtener su propio spin-off, “Lou Grant”, de 1977 a 1982. Fue nominado para un Emmy casi todas las temporadas en que se emitió el programa.



También recibió un Emmy por su papel en la adaptación del programa de televisión de 1977 “Roots”, al que seguiría con otra actuación premiada en “Rich Man, Poor Man”.



Asner también era conocido como intérprete de voz. Prestó su voz en los dibujos animados de “Spider-Man”, “Captain Planet”, “Gargoyles” y en varios programas de “Star Wars”. Los niños lo conocen por su papel al estilo de Lou Grant en “Up” (2009) de Pixar.



En los últimos años, el actor no había ralentizado su ritmo de trabajo; en 2018 participó en la comedia negra dirigida por Christina Applegate “Dead to Me” en Netflix. Asner prestó su voz a Carl en la serie de Pixar, “Dug Days”, que se transmitirá el 1 de septiembre en Disney +.



Asner actuó como estrella invitada en la secuela de Karate Kid, “Cobra Kai”, interpretando al adinerado padrastro de Johnny Lawrence. También apareció en el programa Grace and Frankie. Antes de su muerte, el actor completó más de cinco proyectos, incluidas las películas “A Fargo Christmas Story “y “Awaken”. Su proyecto más reciente fue la película “Deadly Draw”, que aún se está filmando.



Fuera de la pantalla, Asner también sirvió dos mandatos como presidente del Screen Actors Guild durante la década de 1980 y fue ferviente activista político; se describió a sí mismo en 2017 como un “viejo zurdo”. El actor sostuvo que la cancelación de “Lou Grant” se debió a sus convicciones políticas. También formó parte de la junta directiva del Proyecto Survivor Mitzvah, proporcionando ayuda a sobrevivientes del Holocausto en Europa. Junto a su familia en 2017 creó el Centro Familiar Ed Asner, para ayudar a los niños con necesidades especiales y a sus familias. (Infobae)