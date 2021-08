Lali Espósito y Nicki Nicole cantaron y se emocionaron en La Voz

Buenos Aires. El domingo, mientras el equipo de Ricardo Montaner se medía por un pase a las semifinales de La Voz Argentina, se hizo una pausa en la competencia y se produjo un hecho inolvidable: por primera vez, Lali Espósito y Nicki Nicole compartieron escenario y cantaron juntas.



“Es el momento de una gran sorpresa para todos. Vamos a tener a dos grandes artistas juntas sobre este escenario. ‘¿Estás lista, Lali? Vaya a prepararse’”, le pidió Marley a la coach.





Lali y Nicki cantando juntas>>



Así fue cuando ingresó Nicki, completamente de blanco, y comenzó a interpretar su tema “Wapo Traketero”. Luego se sumó Lali con un look total black e hicieron juntas “Yo perreo sola”, de Bad Bunny, y “Boomerang”, de la jurado del programa. “Esto es onda, porque lo cierto es que dijimos ‘vamos a cantar, vamos a cantar’. ¿Y bien, o no? ¡Qué placer me di! ¡Qué placer me di!”, exclamó Lali generosa mientras Nicki Nicole le daba la razón, la abrazaba y se mostraba visiblemente emocionada por cantar con una de sus referentes.



“Se escucha divino, yo lo quiero bajar para tenerlo en el auto ahora. Suenan divino las dos juntas”, reconoció por su parte el conductor del show. En la misma línea se manifestaron los seguidores de ambas, que desde que se conoció que iban a cantar juntas, el encuentro fue tendencia en Twitter. La aceptación del dúo fue unánime, por lo que se espera que esta unión sea solo el principio de muchas colaboraciones juntas.



Recordemos que la cantante rosarina fue coach invitada por el team de Mau y Ricky en la etapa de las batallas y ahora regresó para demostrar por qué es una de las artistas del momento al tener casi 10 millones de seguidores en Instagram y ser la primera argentina en aparecer en el show de Jimmy Fallon, el talk show más importante de los Estados Unidos.



Power femenino



Hace una semana, Lali tuvo un gesto de acercamiento con otra colega: Tini Stoessel, echando por tierra los rumores de rivalidad. Después de que la participante Camila Garay interprete el hit “Miénteme”, que la ex protagonista de Violetta canta junto a María Becerra, la jurado cerró su devolución con el “Tini Tini Tini Tini” característico de su colega y un beso a cámara. “Para Tini”, sostuvo.



Podría ser un detalle menor ese saludo pero como cada vez que Lali y Tini aparecen en el mismo universo espacio-temporal, los respectivos fandoms de las redes sociales activan sus sentidos atentos a cada posible guiño en el que una pudiera hacer referencia a la otra. En este caso, no hubo que ser demasiado perspicaz para darse cuenta. “Disfruté mucho cuando empezó la canción porque es un temazo de las chicas”, señaló la protagonista de Sky rojo.



“Tendríamos que hacer algo juntas. Siempre nos contestamos las historias (en las redes), pero en algún momento yo creo que vamos a hacer algo juntas o meternos en el estudio. O quizás algo que yo tenga mandárselo a ver si le copa, Me encantaría”, contó hace un tiempo Tini en una charla con Teleshow. Y agregó que le gustaría establecer una relación más allá de lo artístico: “También estaría bueno juntarnos a tomar algo, a charlar de la vida y también hacer un tema. Que suceda eso de poder conocernos porque nunca tuvimos la posibilidad de sentarnos y charlar de la vida. Eso también sería lindo que nos suceda”.



Lo cierto es que las chicas vienen pisando fuerte en la música: a Lali y Tini, que ya son dos consagradas y abrieron camino no solo se suma Nicki Nicole sino también María Becerra y Cazzu. Estos cruces musicales recién comienzan. (Infobae)