Disney redobla su apuesta con Star+

País. Star+, la plataforma de Disney que desembarcó ayer en Argentina y el resto de Latinoamérica para complementar la oferta de Disney+ con un foco en el público adulto, llega con una oferta de series, películas y deportes en vivo de la mano de ESPN con el objetivo de "ser un destino de consumo permanente y el punto de acceso principal para el entretenimiento" en un poblado terreno del streaming en el que todavía persiste la disputa por posicionarse en la región.



Así lo aseguró la argentina Natalia Scalia, líder del área de Direct-to-Consumer del gigante del ratón Mickey en América Latina y responsable de la implementación de los servicios de streaming en el territorio, quien en diálogo con Télam y otros medios locales e internacionales agregó que de esta forma se produce "una cobertura de todas las audiencias: la familiar, el público infantil, el adolescente, el adulto y los fanáticos del deporte".



"El deporte por streaming hoy es único en el mercado y tiene una impronta muy diferente, creo que le aporta a una recurrencia cotidiana de consumo que se complementa muy bien con el contenido de entretenimiento general, que no tiene ese sentido de urgencia", planteó la ejecutiva.



Y en la misma línea, destacó "la profundidad que va a tener" ese segmento de la plataforma, "por la posibilidad que da el mundo digital de no tener limitaciones de espacio, de no tener que respetar una grilla", para así convertirse en un "el punto de acceso principal para el entretenimiento".



El acceso a competencias y eventos en vivo -desde los principales torneos continentales y europeos de fútbol y tenis hasta rugby y golf- es lo que trae como gran diferencial a un ecosistema de plataformas que durante los últimos años, y especialmente durante la pandemia de coronavirus, registró la llegada de nuevos jugadores que al día de hoy continúan en la búsqueda de sumar suscriptores para consolidarse.



Es que el sector audiovisual, ya encaminado a una superpoblación de grandes compañías y a la saturación de contenidos, vio acelerado su crecimiento con un público con más tiempo a raíz de las restricciones de circulación, que hizo incrementar de manera inusitada la demanda de estos servicios.



En ese sentido, al reinante Netflix y a la competidora Amazon Prime Video se le sumó en noviembre del año pasado Disney+, que en cerca de un mes sobrepasó los 86 millones de abonados.



Ese universo de plataformas, del que también participan Apple TV+, Starzplay, Movistar Play y las locales Contar y Cine.ar Play; vio además la llegada en marzo de este año de Paramount+, del conglomerado ViacomCBS, y en junio la de HBO Max, de WarnerMedia.



Respecto de ese escenario al que Star+ llega de forma tardía pero con una apuesta fuerte, la directiva consideró que "en América Latina el streaming está creciendo y madurando", y que todavía está viviendo "un momento de diversificación de oferta".



"Creo que vamos a seguir viendo eso en el futuro, pero también imagino que va a haber una consolidación de referentes y nosotros apuntamos a ser uno de esos referentes, con opciones firmes que lleguen para quedarse en el mercado", señaló.



En tanto, Scalia ahondó en los otros aspectos que, según ella, instalarán a Star+ en la región: "Tenemos una estrategia en la que Disney+ es el que mejor refleja los intereses de un público familiar e infantil con una marca como Disney, que lleva tanto tiempo relacionándose con nuestras audiencias y que ya representa una base independiente de cualquier cosa que le podamos contar a un suscriptor", continuó.



Así, las reconocidas insignias que engloba Disney+ -Disney Animation Studios, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, entre otras- se complementan a través de Star+ "con un contenido de entretenimiento general diseñado por las condiciones" con las que se encontraron luego de que en marzo de 2019 la compañía adquiriera los activos de la 21st Century Fox por 71.300 millones de dólares.



"Hay contenido icónico que nos representa, como 'The Walking Dead', 'This Is Us', todo lo que forma parte del mundo que conocíamos de Fox, entre ellas una de las más importantes que es 'Los Simpson', que ya tiene 32 temporadas y la última va a estrenar con Star+", siendo "la primera vez que todas las temporadas completas van a estar para una propuesta de consumo a demanda", añadió.



Por otra parte, y al igual que sus competidoras, la plataforma tendrá su apuesta con series y películas originales producidas tanto a nivel internacional como en países de la región, siendo "un fundamento importantísimo" de Star+, ya que "hoy el mundo del streaming tiene consumidores que tienen la expectativa de recibir contenidos globales y relevantes al mismo tiempo".



"Para eso estamos haciendo una inversión importante y un esfuerzo grande en tener un catálogo de producciones locales", subrayó en referencia a las más de 66 producciones latinoamericanas que fueron anunciadas en junio pasado para su estreno entre este año y el próximo, como las argentinas "Santa Evita", con Natalia Oreiro, y "Diciembre 2001", entre otras.



Al respecto, Scalia explicó que "a lo que se apunta es a profundizar mucho la conexión con nuestras audiencias, tratar los temas que son relevantes, que exista una conexión e identificación con el talento de la región, con nuestras historias y escenarios naturales".



"Hay pilares que la gente va a reconocer porque son de estudios y franquicias que ya conocen, y que tienen una asociación con nuestra presencia, por eso estamos sumamente entusiasmados y con mucha adrenalina por este producto complejo y robusto en el que venimos trabajando hace tanto tiempo", concluyó.



Los deportes en vivo brindan valor diferencial, pero hacen de la oferta de Star+ también la más onerosa del mercado: $880 por mes o $8.800 por año. Aunque a través del Combo+, que permite el acceso tanto a esa plataforma como a Disney+, el precio resulta más competitivo, $995 mensuales. (Télam)