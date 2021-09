Paulo Londra anunció que será papá nuevamente

Córdoba. “Hola gente de Instagram. Se viene otra nenita”, fue el escueto mensaje con el que Paulo Londra anunció la llegada de su segunda hija mediante un video que compartió con sus casi diez millones de seguidores. Con una sonrisa que le ocupaba toda la cara, el trapero cordobés de 23 años se mostró junto a su novia, Rocío Moreno, y la beba de ambos, Naomi Isabella, asomándose detrás de un marco negro con corazones rosas y en un ambiente decorado con globos azules y naranjas para confirmar que en breve van a agrandar su familia.





El video que publicó Paulo Londra>>



Inmediatamente, las redes sociales se hicieron eco de la feliz noticia y empezaron a felicitar al “Papá Rapper”. Éste por su parte, no se olvidó de arrobar a su pareja y dedicarle un “Te amo” en la publicación, que ella también se ocupó de compartir desde su cuenta personal. Hace unos meses y junto a una foto en la que se lo veía junto a Rocío y Naomi, Londra había escrito: “Ohana significa Familia y Familia nunca te abandona”.



“Nos conocimos en el secundario. No éramos compañeros, el iba un año más que yo. No teníamos amigos en común. Nos teníamos de vista nomas. Pero yo me cambio de colegio y dos años después, Paulo me empieza a hablar por Facebook”, había contado Rocío hace unos meses en Secretos Verdaderos, el programa que conduce Luis Ventura en América, hablando del comienzo de su relación con el trapero.



Y especificó: “El 1° de mayo de 2015 nos empezamos a hablar y, para mi cumpleaños, en julio, nos cruzamos en la zona del Chateau, acá en Córdoba. En realidad, no fue amor a primera vista… La segunda vez que lo vi yo quedé encantada y enamorada. Ahí empezó nuestra aventura y nuestra hermosa historia hasta el día de hoy”. Cabe recordar que el músico saltó a la fama en el año 2019. De hecho, su tema Tal vez, lanzado en abril de ese año, superó los 723 millones de visitantes en Youtube. Pero todo ese proceso lo vivió junto a Rocío.



“En ese entonces no era conocido ni famoso como es hoy. Él desde muy chico participaba en batallas y le gustaba esto del freestyle, pero no era Paulo Londra. Lo conozco desde que era un chico común normal como cualquier otro”, apuntó Moreno. Y agregó: “Yo estaba lejos de todo lo que es ese ambiente, no me gustaba mucho. Pero gracias a él lo conocí y me empezó a gustar. Tiene un talento único que no a todos le sale”.



Hace apenas unos días, Londra fue noticia por un avance en la causa que mantiene con los productores Cristian Salazar, conocido como Kristo, y Daniel Oviedo, más célebre por su alter ego artístico Ovy On The Drums, y que le impide seguir haciendo música hasta tanto la Justicia se expida al respecto. De acuerdo a la información publicada por Billboard en Twitter, el argentino había conseguido una importante victoria después de que un juez decidiera que ya no tenía más obligaciones discográficas ni futuros compromisos contractuales con Big Ligas, la discográfica propiedad de los colombianos a la que se había asociado.



No obstante, horas más tarde y luego de borrar el tweet que hizo explotar las redes, Billboard actualizó la información y detalló: “Un juez otorgó a Big Ligas una moción de emergencia para revisar la denegación de la suspensión de la orden que determina la posesión de la propiedad, poniendo una suspensión temporal en el veredicto a la espera de una revisión adicional“. Eso significa que habrá que esperar un poco más para que Londra se “libere” de ese compromiso contractual.



Sin embargo, en respuesta a los millones de mensajes de aliento que se agruparon bajo el hastag #FreePaulo, Londa escribió en una historia de Instagram: “Inmensa alegría. Gracias a todos, gracias a Dios. Es un primer y gran paso. Falta poco“. Y acompañó su publicación con la canción Lose Yourself de Eminem, su artista favorito. (Infobae)