«The Crown» y «Gambito de Dama», las grandes triunfadoras en los Emmy

EE.UU. “The Crown”, “Ted Lasso”, “Mare of Easttown” y “Gambito de Dama” fueron algunas de las ganadoras de la 73ª edición de los premios Emmy, cuya ceremonia se realizó el domingo a la noche en el famoso Microsoft Theather de Los Angeles, California.



La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS, por sus siglas en inglés) premió la programación emitida entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Como en 2020, la gala se realizó acatando estrictas medidas sanitarias. La diferencia fue que esta vez sí hubo público en el teatro, aunque limitado, ya que que solamente se permitió cuatro entradas por nominación.



La cuarta temporada de "The Crown", la premiada saga sobre la familia real británica, se alzó con el premio a la mejor serie dramática, regalándole a Netflix su primera estatuilla en la categoría.



"Ted Lasso", la serie con Jason Sudeikis sobre un entrenador de fútbol americano de gran corazón llamado a entrenar a un equipo de fútbol británico en eterno riesgo de descenso, fue la favorita frente a "Hacks", con Jean Smart, ganadora en la categoría Mejor Actriz Cómica por el papel de una comediante en Las Vegas.



La competencia por "mejor serie limitada" entre "Gambito de dama", de Netflix, "I May Destroy You" y "Mare of Easttown" fue para la aventura de la genio del tablero de ajedrez huérfana interpretada por Anya Taylor-James, mientras que Kate Winstel, como la policía Mare, ganó el premio a la Mejor Actriz.



"The Crown" ya se había llevado cuatro premios el pasado fin de semana en el curso de los Emmy Creativos y anoche se alzó con estatuillas para su elenco: ganaron Josh O'Connor (el príncipe Carlos) como mejor actor en una serie dramática; Olivia Colman (la reina Isabel II); Gillian Anderson (Margaret Thatcher) y Tobias Menzier (Felipe). También fueron galardonados Peter Morgan, por el guión y la directora Jessica Hobbs.



Solo un servicio de streaming, Hulu, con "El cuento de la criada" hace cuatro años, había ganado un Primetime Emmy en la prestigiosa categoría de Mejor Serie Dramática.



Netflix fue el gran ganador de la noche con 44 galardones, incluidos diez en la ceremonia de premios Primetime, seguido por HBO y HBO Max con 19 estatuillas, Disney+ con 14 y Apple TV con 11, incluidas cuatro para "Ted Lasso" (además de la mejor serie de comedia, fueron premiados Sudeikis, Brett Goldstein y Hannah Waddingham).



Conducida por el comediante local Cedric the Entertainer, la ceremonia tuvo lugar en Los Ángeles en una carpa situada detrás de su ubicación tradicional, el Microsoft Theatre. Había cientos de invitados sentados a la mesa, al estilo de los Globos de Oro, en lugar de los habituales más de siete mil.



No todos los candidatos participaron de manera presencial. Entre ellos, el elenco de "The Crown", reunido en Londres para celebrar, como lo hizo el año pasado el de "Schitt's Creek" en Toronto. (Télam)