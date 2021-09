La carlospacense Cindy Coleoni lanza su primer disco en México

Cindy Coleoni Ferrari es una artista oriunda de Carlos Paz que triunfa en México. Tiene 29 años de edad, cursó sus estudios en el colegio Bernardo D´Elía y hoy se abre paso en los escenarios con la fuerza de su voz. (Mirá el video de su primer sencillo: Falling 4U)

La joven, que tuvo una destacado paso por el certamen «La Voz» en 2018, se prepara para sacar su primer disco que tiene la particularidad de contar con casi todas las canciones en inglés.

Desde su hogar en tierras mayas, Cindy hace un repaso por su carrera artística y este presente que la entusiasma.

«Soy parte de una familia nómade, porque de chicos hemos vivido em muchos lados. Después de la secundaria, me fui a Chile y empecé con una carrera televisiva. Actuaba en una serie y también cantaba. Ahí fue que comencé mi carrera con la música. pero siempre canté en los actos del colegio y en todos lados. Después llegué a Playa del Carmen y viví en un par de lugares más donde hay muchos argentinos. En el 2018, me invitaron a participar en La Voz México y fue una experiencia muy linda. Me ayudó mucho a que la gente me empezara a reconocer»; contó a EL DIARIO.

Sobre su primer disco, sostuvo: «Teníamos la idea de sacarlo el año pasado, pero con todo esto de la pandemia se frenaron las cosas y recién ahora lo estamos terminando. Estrenamos un sencillo que será el primer lanzamiento de muchos que se vienen. Son canciones que siempre tienen un poco de rock, distintas intensidades y fusiones y baladas. Siempre traté de mantener la misma esencia, aunque la mayoría del disco está en inglés. Desde que llegue acá, vi que el 90% de la gente habla inglés y se me hizo más fluido a la hora de componer. Seguramente, en mis próximas creaciones también estará presente el español. Yo no estudié canto, soy autodidacta y desde que comencé con la serie, nunca viví de otra cosa que no sea mi carrera artística».

«Juan Elena es el productor de mi disco, él fue guitarrista de mi banda cuando llegué y tenemos una química musical que no encontré en otro lado. Él tiene mucho conocimiento de producción y hacemos un trabajo como si estuviéramos en los mejores estudios de producción. Estoy muy contenta con el resultado que estamos logrando, hubo un proceso emocional muy fuerte en este disco y me animé a soñar en grande. Mucha gente me quiere y me sigue y creo que tenía una deuda con ellos, porque hac mucho tiempo que estaban esperando por mis canciones»; relató.