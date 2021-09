Murió el actor Willie Garson, tras una lucha contra el cáncer

EE.UU. El actor que daba vida al mejor amigo de Carrie Bradshaw en la serie Sex and the City murió ayer a los 57 años tras una lucha contra el cáncer, de acuerdo con la revista TMZ, se sabe que padecía dicha enfermedad pero todavía no se confirman los detalles sobre su fallecimiento.



Quien confirmó su deceso a la revista Variety fue un familiar del actor. En la serie producida por HBO tenía el papel de un socialité homosexual quien recibía el apodo de “Stanny”. Willie Garson estudió teatro en la Universidad Wesleyan y recibió una maestría en Bellas Artes en la Escuela de Drama de Yale, Estados Unidos.



Por otra parte, sus colegas expresaron tristeza por su deceso en las redes sociales, mientras que el actor Titus Welliver escribió “No hay palabras. Te amo querido hermano. Somos menos”; Rob Morrow, un amigo de Willie Garson, publicó un homenaje al actor.



Además de la popular serie, Garson también representó a Stanford en las películas Sex and the City y Sex and the City 2, su último trabajo con esta franquicia fue And Just Like That, un re lanzamiento de HBO cuya primera imagen se reveló el pasado 9 de julio.



Otros actores que retomaron sus papeles junto a Willie Garson para este reboot fueron Chris North, Mario Cantone, David Eigenberg y Evan Handler. Además de por supuesto, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.



Por el momento sus familiares no han realizado alguna publicación en la cuenta de Instagram de Willie, pero actualmente los comentarios están restringidos en sus últimas publicaciones. Antes de que esta nueva configuración surgiera efecto, algunos de sus fans pudieron dejaron mensajes como “Descansa en paz, Willie”, “Se te va a extrañar muchísimo” y “Les envío cariño a su familia e hijo”. (Infobae)