Elton John lanzó una nueva canción junto a Charlie Puth

Reino Unido. Elton John estrenó un nuevo tema junto al cantante estadounidense Charlie Puth, que formará parte de su nuevo disco de colaboraciones con algunos de los artistas más celebrados en el mundo.



La canción se llama "After All" y propone un viaje suave y con los arreglos de cuerdas que potencian las voces de Elton y Charlie en una balada clásica y conmovedora.





El tema "After All">>



Grabado durante la pandemia de coronavirus y pronto a ser lanzado por Universal Music, el álbum "The Lockdown Sessiones" cuenta con invitados como Brandi Carlile, Eddie Vedder, Dua Lipa, Gorillaz, Miley Cyrus, Stevie Wonder, Lil Nas X, Nicki Minaj, Surfaces, Years & Years, Young Thug y otros.



El anterior single "Cold Heart (PNAU Remix)" con Dua Lipa, un potencial himno de pista de baile, se convirtió en el primer single del músico en conquistar el Top 5 de las listas de éxitos en el Reino Unido desde 2003, según se informó en un comunicado de prensa.