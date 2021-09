Miley Cyrus sufrió un ataque de pánico en pleno show en vivo

La pandemia de coronavirus ha tenido un efecto catastrófico en la salud mental y son aún muchos los que siguen arastrando sus consecuencias. Una de las últimas afectadas ha sido la artista estadounidense Miley Cyrus.

La cantante se vio obligada a parar su reciente actuación en el festival Summerfest 2021 de Milwaukee (Wisconsin, en Estados Unidos) para reconocer ante el público que había estado a punto de sufrir un ataque de pánico sobre el escenario.

“Hace un par de canciones, cuando las luces se apagaron, me volví hacia Stacy a quien conozco desde los 12 años (hemos estado juntas en esta banda desde los 12) y le dije que me sentía como si estuviera sufriendo un ataque de pánico“, comenzaba explicando la intérprete.

“Como todos los demás, durante el último año y medio he estado encerrada y aislada e impresiona mucho estar de vuelta en un lugar que solía sentirse como una segunda casa. Estar en el escenario solía sentirse como en casa, y ahora no es así. Ya no es por el tiempo que pasé en casa encerrada”, continuó Cyrus.

“Sé que esto ha sido muy drástico. Es una situación alarmante y terrorífica, y salir de ella también da algo de miedo”. La artista ha confesado que sentía la necesidad de explicar cómo se estaba sintiendo en ese momento: “Quiero ser honesta, porque siéndolo también siento menos miedo”.

“Estamos permitiendo que la gente nos vea en nuestro estado más vulnerable, aislados, heridos y asustados, y creo que eso es algo que nos empodera”, ha recalcado la cantante de 28 años.

“Estoy volviendo a acostumbrarme al escenario, porque no hay ningún sitio más en el que quiera estar”, finalizó Miley Cyrus.

A través de las redes sociales la artista publicó algunas imágenes de lo que fue la Summerfest 2021 de Milwaukee pero en ninguna llegó a mencionar en ellas su ataque de pánico.

A pesar de ello, algunos videos grabados por sus fanáticos ha puesto de manera visible la sensibilidad de la artista ante los temas de salud mental.