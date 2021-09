Reapareció Chano, presentó un tema y anunció que hará un show en noviembre

Buenos Aires. En el día de su cumpleaños número 40 y tras recuperarse del disparo que recibió por parte de un policía en un confuso episodio, reapareció ayer Chano Moreno Charpentier en las redes sociales para presentar un nuevo tema y anunciar un show en vivo en noviembre en el Luna Park.



La nueva canción se denomina «Quarentina» y su video ya se encuentra subido a internet.





El tema "Quarentina" de Chano Charpentier>>



El músico confirmó que el próximo jueves 4 de noviembre dará un recital en el Estadio Luna Park. La información llega en el momento que Chano se encuentra realizando un tratamiento para combatir sus adicciones y a menos de dos meses del confuso episodio en el que un policía le disparó y por el que terminó hospitalizado, atravesando una cirugía que le salvó la vida.



Quarentina es bastante elocuente. “Una nueva canción. Una nueva vida. Aislación, vigilancia y susto, pero que me encierren con vos. Ya no se siente el perfume de las flores de septiembre, ni la vecina me saluda más. Y hace 17 años que no paro de olvidarme y que no para de llover. Me han quitado mi antiguo sueño de las multitudes. Con las manos limpias ya no se aplaude, todavía no es noviembre y no me quedan ganas. Todos adentro y haciendo caso. ¿Qué diría el loco Flaubert? La educación sentimental de nadie. Cambio amar a quien ya no me ama, por no amar. Cambiaría todo por vos. Cambio combinaciones infinitas de ideas de todos por caminar con vos. Y en lo inevitable de lo inevitable que me encierren con vos. Rezo por volver a verte. Al amanecer de un atardecer de noviembre. Cambiaría por vos”, es parte de la letra de la melodía.



El ex líder de Tan Biónica se presentó el martes pasado ante la Justicia para desbloquear el teléfono celular que la Policía Bonaerense le secuestró el 26 de julio pasado, cuando recibió un disparo en el abdomen por parte de un efectivo que acudió a su casa en medio de un supuesto episodio psiquiátrico del músico, que lo habría intentado atacar con un cuchillo.



Al salir de la Oficina de Extracción de Datos Forenses Departamental, ubicada en la calle Sarmiento 414, de la localidad bonaerense de Campana, el músico se detuvo a hablar con la prensa y aseguró que no recuerda nada del incidente que mantuvo con su mamá esa noche.



“No tengo ni un recuerdo. Mi cabeza entró en shock, tal vez para protegerme de lo que había pasado”, señaló Chano. Lo que aún sí conversa en su memoria, dijo, “es el recuerdo lamentable del sufrimiento de mi mamá”.