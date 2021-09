El colombiano Vásquez se quedó con el Premio de Novela Vargas Llosa

México. El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez se quedó “por unanimidad” con el IV Premio de Novela Vargas Llosa por su novela «Volver la vista atrás» y con una bolsa de USD 100 mil, tras el anuncio realizado por la periodista Leila Guerriero, en el marco de la Bienal Vargas Llosa, organizado por la Cátedra Vargas Llosa y la Fundación Universidad de Guadalajara, con el apoyo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.



«Volver la vista atrás» narra una época fundamental en las vidas del cineasta colombiano Sergio Cabrera y su padre, el escritor, poeta, actor y director teatral español Fausto Cabrera. En este libro se plasman los días de los Cabrera en la China de la Revolución Cultural, los movimientos armados de los 60, la guerra civil española y el exilio en América.



“Con una enorme habilidad narrativa y prosa extraordinaria trabaja con la realidad enhebrando el presente con el convulso siglo XX. La novela es un gran lienzo, que resulta así a la vez un mural de los enfrentamiento políticos e ideológicos, más relevantes del siglo que pasó, y un relato emotivo y perturbador por momentos trágico acerca de padres e hijos, legados y culpas, identidad y convicciones”, leyó Guerriero, presidenta del jurado, durante la premiación. Y agregó: “La buena narrativa dotada de gran aliento y de recursos excepcionales sabe cómo pulsar las cuerdas de lo grande y lo pequeño con una mirada sin concesiones cargada de preguntas que nos atañen a todos. Por combinar una investigación sin fisuras con un pulso narrativo magistral y presentar una valiente interpretación de las vidas reales de sus protagonistas el jurado ha decidido que la novela ganadora del cuarto premio Bienal de novela Mario Vargas Llosa es Volver la vista atrás, publicada en 2020 del escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez”.



Por su parte, el autor refirió: “Esta novela está escrita desde desde la misma obsesión que ha animado casi todos mis libros anteriores. Esa obsesión por contar el espacio donde las vidas privadas, las vidas íntimas, chocan con las fuerzas tan misteriosas de la historia y de la política. Eso es lo que han hecho todos mis libros, pero esta vez ha sido un poco distinto y mi gran reto como novelista. Ocuparme de reinterpretar, reimaginar, las vidas reales de dos personas que no solo existen sino que son mis amigos y que conozco como Sergio Cabrera el cineasta colombiano y su hermana Marianela. Me parecería terriblemente injusto no mencionarlos hoy, tras la confianza con la que me pusieron en las manos sus recuerdos, sus documentos, sus vidas para que yo las reinterpretara a través de la novela”.



Los otros finalistas fueron el chileno Alejandro Zambra, por Poeta chileno, la argentina Selva Almada, por No es un río, la española Rosa Montero, por La buena suerte, y la mexicana Carmen Boullosa, con El libro de Eva.



En total se presentaron 412 obras y la decisión final estuvo a cargo de un jurado presidido por la argentina Guerriero y compuesto por Raquel Chang Rodríguez, Efraín Kristal, Rosa Beltrán, Fernando Rodríguez Lafuente y J.J. Armas Marcelo (Secretario con voz, pero sin voto), quienes resolvieron quién se quedó con el premio de USD 100 mil. (Infobae)