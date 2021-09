Internaron a Oscar Mediavilla por un problema cardíaco

Buenos Aires. El músico y productor discográfico Oscar Mediavilla quedó internado en la Fundación Favaloro luego de realizarse unos chequeos cardíacos. Los médicos que lo atendieron decidieron dejarlo en observación, según contó su esposa, la cantante Patricia Sosa.



“Está internado en la Fundación Favaloro por un tema cardíaco. Hace 10 años tiene dos stents, por lo tanto le correspondía hacerse un chequeo general, en principio ambulatorio”, reseño Rodrigo Lussich en la emisión de este lunes de Intrusos (América). “Lo cierto es que a través de esos chequeos que se hicieron, los médicos prefirieron dejarlo internado unas horas para hacer unos chequeos más extensos, más profundos, más completos. Nada grave”, insistió el conductor, quien se comunicó con Patricia y ella misma le dijo que el hecho “no reviste gravedad, en principio”.



“Ante algunas versiones que circulan en las redes, de una gravedad mayor, nos trajo tranquilidad Patricia diciendo que él tiene estos stents hace mucho tiempo. En todo caso, lo que hicieron los médicos, en principio, era para esto”, cerró Lussich al respecto.



Por la tarde, Mediavilla habló desde el hospital con Polémica en el Bar (América), en donde se desempeña como panelista. “Fui ayer a la noche a cenar con mi mujer y una pareja amiga, también estuvo mi hija. Estábamos cenando y cuando nos fuimos, se olvidaron algo del auto acá, y corrí para buscarlo. Corrí mucho y me tironeó mucho el pecho. Entonces me asusté y fui a la Favaloro. Sentí una presión muy fuerte y me asusté mucho, porque alguna vez tuve una cuestión de estas”, describió en diálogo con la mesa.



“Mi hija me dijo: ‘¿Querés que maneje yo?’. Le dije que sí y me dejó en la puerta de la Favaloro. Entré, fui a la guardia y me quedé. Fue una angina de pecho”, explicó el músico. “Yo nunca me infarté. Una vez tuve un episodio similar, en España, pero tampoco infarté. Y me pusieron un stent. Tuve muchos días de mucho movimiento, mucho mucho stress. Hay que parar un poco, estoy haciendo demasiadas cosas. Uno tiene que estar más relajado. Hoy paso la noche en la Favaloro”, cerró Mediavilla.



Meses atrás, quien sufrió un episodio cardíaco fue su mujer, Patricia Sosa. “Volviendo por la Panamericana con el tránsito casi detenido, sentí una explosión en el pecho. Sentí ruido, un fuego muy feo y un mareo muy tremendo”, le contó a Teleshow.



“Llegué a casa, llamé al cardiólogo, me vio al otro día, me puso un holter de 24 horas. Y repetí el episodio, entonces ahí pudieron leer lo que pasaba: de tener las pulsaciones normales pasé a tener una barbaridad en segundos. Eso es un desperfecto eléctrico que se llama arritmia auricular. Se hace por cateterismo la operación y, cuando llegan al lugar, se meten adentro del corazón y queman esas terminaciones que se volvieron locas”, dijo sobre la intervención en esa entrevista. “Será que me dieron tanto amor que mi corazón enloqueció”, bromeó.



“No fue una operación de urgencia. Lo que pasa es que decidí hacerlo inmediatamente. Yo soluciono las cosas enseguida, porque sino tenía que estar viviendo con mucha medicación y la verdad que no tenía calidad de vida así. Entonces preferí tomar el toro por las astas y decir: ‘Ok, lo hacemos ahora’”, contó sobre la decisión de operarse, que coincidió con un viaje a Chile de su marido, Oscar Mediavilla.



“Oscar me decía: ‘Estás loca de operarte ahora que no estoy’. Y le dije: ‘No, aprovecho ahora así cuando volvés ya estoy bien’. Igualmente lo necesité mucho. Por suerte ya volvió”, dice ella con una sonrisa tierna y se abre. “Cuando te dicen que es el corazón lo que falla, te agarra una angustia especial. Yo soy meditadora, puedo bajar, puedo conectarme con otras cosas. Pero en ese momento quería estar con mi mamá, con mi marido, mi hija. No me importaba otra cosa. Me volví más frágil. Después de la operación tuve una semana de angustia. Me convertí en una nena en esa semana. Me dejé cuidar. Es una lección que me dio mi corazón: me tengo que dejar cuidar”, reflexionó Sosa al respecto. (Infobae)