Subastarán NFT con obras de grandes artistas como Leonardo Da Vinci

Rusia. El Museo Estatal del Hermitage, el segundo de arte digital más grande del mundo, junto con la plataforma Binance, lanzarán un área descentralizada de tokens no fungibles (NFT) donde subastarán versiones de las obras de arte emblemáticas de Leonardo da Vinci, Giorgione, Vincent Van Gogh, Wassily Kandinsky y Claude Monet.



Será a través de la colección titulada “Tu ficha se guarda en el Hermitage”. Habrá reproducciones digitales de “La Virgen y el Niño” de Leonardo da Vinci, “Judith” de Giorgione, “Lilac Bush” de Vincent Van Gogh, “Composición VI” de Wassily Kandinsky y “Corner of the Garden at Montgeron” de Claude Monet.



Pero, ¿Qué es un NFT? se trata de un criptoactivo que tiene como base un contrato inteligente. Cuando se trata de obras de arte implica que es un archivo único e irreproducible, es como tener un "original". También hay NFT de fotografías, sonidos o videos.



La subasta comenzó el pasado 31 de agosto y finalizará el 7 de septiembre. Cada obra tiene un precio base de u$s10.000 en BUSD. Hasta el momento las obras de Da Vinci cotizan 18 mil BUSD; Monet con 15 mil BUSD, Kandinsky de 12 mil BUSD y Van Gogh con 11 mil BUSD.



El director general del Museo Estatal del Hermitage, Mikhail Piotrovsky, firmó cada copia de la obra de arte individualmente. En el video, también señala la hora exacta de las firmas para amplificar la singularidad de las NFT.



Según el director general del Hermitage: “Las nuevas tecnologías, en particular blockchain, han abierto un nuevo capítulo en el desarrollo del mercado del arte, liderado por la propiedad y la garantía de esta propiedad. Esta es una etapa importante en el desarrollo de la relación entre persona y dinero, persona y cosa”. (Ámbito)