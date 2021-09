Susana Giménez: «Tuve miedo a morirme de coronavirus»

En el primer reportaje que otorga tras contraer Covid-19 en Uruguay, Susana Giménez fue entrevistada ayer por los conductores de Telefe Noticias, Cristina Pérez y Rodolfo Barili. "Ahora puedo decir que estoy bien. Fue muy grave".

"Nunca me imaginé una cosa así. Mi hija lo tuvo al mismo tiempo que yo y no le pasó nada. Tuve neumonía bilateral. Fue horrible y te deja muchas secuelas, me dijeron que el pelo se pone paja, se te va a caer. Mi peor miedo fue morirme, lo sentí cuando me entubaron", abrió la diva la nota, confirmando que estuvo muy mal aunque no se dijo.

Luego Susana habló de temas varios, aclaró que no está enamorada ni quiere volver a enamorarse; vuelve a Telefe en marzo próximo y ya tiene contrato firmado: "Tengo que volver a trabajar, hace un año y medio que no trabajo".

Aseguró que se queda en nuestro país hasta los comicios de las PASO y se mostró muy preocupada por la realidad social y económica del país: "Florencia y Ricardo Darín siempre me retan, porqué hablás al pedo". Sabe que sus declaraciones políticas se disparan.

No obstante, esta vez Susana fue cauta: "Me preocupa la inflación, la pobreza, el aumento de las cosas me parece increíble, sé que la gente sufre. Para las Paso estoy. Un voto es un voto. Tengo ganas de votar. Quiero que pase algo positivo".

Pero la pesadilla que vivió por el coronavirus fue el eje de la nota. "A mi maquillador cuando lo intubaron, no lo bancó y se murió. Te agarra mucho terror estar en un cuarto sola y que te vean por una ventana. Yo lloraba todo el tiempo. No hablaba con nadie y tampoco rezaba (yo siempre rezo a la noche)".

Ya pasaron los días oscuros y la diva señaló que "aprendí que la salud es lo primero en el mundo, sentirte fuerte, atada, con los ganchos y el oxígeno, no podía moverme. Agradezco cómo me atendieron en Cantegril, un médico del Británico y otro del Italiano me atendieron. Todos me decían "vos no te vas a morir".

"Yo siempre detesté tomar agua y empecé a tomar agua en cantidades porque me quería salvar. No te dicen nada sobre la evolución porque ellos tampoco saben. Me salvaron dos inyecciones muy caras, onerosas", declaró.

Sobre el día del alta, después de 15 días de internación, Susana recordó que "ese día me abracé a mi hija Mecha. Fue volver a nacer. Fui siempre una persona sana con cositas, problemas de caderas, cálculos y varias pavadas. En nuestro trabajo da la sensación que no nos pasa nada".

Párrafo aparte tuvo palabras de agradecimiento a su amiga Lucía, que para Susana era el único contacto con la realidad: "Ella estaba siempre presente, era la que me traía la comida hasta la puerta de la habitación y se arriesgaba a un contagio y lo hizo todo por amor".