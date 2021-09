ABBA vuelve a los escenarios, pero como hologramas

Reino Unido. Debieron transcurrir 40 años para que ABBA diera señales de nueva música. Finalmente lo hicieron y el resultado es asombroso: los temas no defraudan y el espectáculo en vivo promete ser algo extraordinario. El flamante disco, ABBA Voyage, saldrá el 5 de noviembre y será el sucesor de The Visitors (1981). Para esta vuelta Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad (conocida como Frida) se asociaron a un equipo de 850 personas de Industrial Light & Magic, la compañía fundada por George Lucas. El objetivo fue crear versiones digitales de ellos mismos para los shows en vivo, basándose en un trabajo de meses tomando la captura del movimiento de los artistas y distintas técnicas de interpretación.



“No éramos un grupo de directos”, reconocía Björn en una entrevista en la década del 90 y por eso no les da culpa volver en este formato en vivo que, no por novedoso, deja de ser un poco frío. ABBA Voyage, además de un álbum de canciones completamente nuevas y dos videos, será un espectáculo con versiones digitales de realidad virtual de los cuatro miembros de la banda. Frente a la curiosidad de los fans que esperaban este anuncio desde hace años, los suecos no dudaron en mostrar todo el detrás de escena a través de las redes sociales y de comunicados para la prensa.



La magia volverá a tomar forma el 27 de mayo del 2022, en el ABBA Arena, ubicado en el Queen Elizabeth Olimpic Park de Londres, Inglaterra. Ya se pueden iniciar los registros en Internet para la preventa del álbum (cuesta aproximadamente 30 dólares) y de los tickets para el show en vivo. Las entradas estarán a la venta el 7 de septiembre, pero en Europa adelantan que se acabarán enseguida. La abbamanía pide revancha y sin dudas la tendrá.



A caballito de los nuevos temas, vuelven también los clásicos “Thank You For The Music”, “Chiquitita”, “Fernando” y tantos más. Ellos, que siempre dijeron ignorar las listas de éxitos y que solamente se dejaban llevar por la música que brotaba cuando se juntaban, no intentan recuperar su lugar a codazos. Benny dijo con respecto a esta vuelta: “No estamos compitiendo con Drake y todos estos muchachos. No entiendo cuáles son los ingredientes que funcionan hoy... ¡Lo hemos hecho tan bien como pudimos a nuestra edad!”.



De la forma que sea, el cuarteto sueco más famoso de la Tierra seguirá dando cátedra con sus creaciones. (Infobae)