Un cordobés fue el ganador de «La Voz Argentina»

Francisco Benítez se consagró ganador de La Voz Argentina, el reality musical de Telefé que batió récord en rating y, luego de la elección del público en vivo. En segundo lugar quedó Luz Gaggi, mientras que Nicolás Olmedo terminó tercero y Ezequiel Pedraza cuarto.

Benítez alcanzó el 44,3% de los votos. El cordobés que sufre tartamudez consiguió más de 2 millones de votos, llevando al Team Soledad a la victoria.



El premio que obtuvo Francisco es de 1 millón de pesos, mientras que para el segundo lugar de Luz Gaggi se destinaron 500 mil pesos. Nicolás Olmedo, el tercero, recibió 300 mil pesos y, por último, Ezequiel Pedraza obtuvo 200 mil.

Francisco Benítez nació en Colonia Tirolesa, un pueblo de Córdoba ubicado a 27 kilómetros al noreste de la capital provincial. Pese a que su actuación se viralizó hace unas semanas luego de interpretar un tema de Abel Pintos, en su primera presentación había relatado su historia y contó: “Sufro tartamudez desde los seis años y lo que me salvó fue cantar”.

En otra ocasión, confesó: “Canto desde los 10 años y es como mi escape para lo que tengo a la hora de hablar. Lo hago porque me gusta y porque quiero transmitirle algo a la gente. No puedo decir si lo hago bien o no".