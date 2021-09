Patricia Sosa fue operada del corazón por una arritmia

Buenos Aires. Sucedió hace quince días pero se conoció en las últimas horas. La cantante y actriz Patricia Sosa fue operada de urgencia del corazón por una arritmia cardíaca, que se le manifestó mientras conducía su automóvil. Afortunadamente, para la ex líder de La Torre no fue más que un susto, y de a poco va retomando sus actividades, según lo contó en primera persona en Intrusos.



En un mensaje enviado al programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, la intérprete de “Aprender a volar” relató cómo se sucedieron los hechos: “Tuve como dos episodios: un episodio feo, el corazón me hizo un ruido, sentí un fuego fuerte, fuerte y me mareé mucho, mucho. Esperé que se me pase y llegué a mi casa con un susto bárbaro”, reconoció Patricia, que ni bien regresó a su hogar hizo una consulta médica.



“Llamé al cardiólogo, me atendieron desde la mañana a la tarde, me tuvieron internada en la Favaloro viendo que podía ser”, señaló la actriz, que añadió que los estudios salieron perfectos, pero le colocaron un holter por un plazo de 24 horas para monitorear el comportamiento de su corazón: “Cuando me estaba volviendo a casa me sucedió otra vez, entonces pudieron leer que tenía un desperfecto en la parte eléctrica del corazón, que se llama arritmia auricular”, informó.



“La cuestión es que me dieron un anti arrítmico pero la solución era la operación. Yo podía estar con el anti arrítmico y operarme en marzo, abril, es con cateterismo. Pero no, decidí hacerlo. Al otro día llamé y dije: ‘¿me pueden operar ahora? Y me operé del corazón hace quince días”, finalizó la actriz. A continuación, Lussich reveló la angustia con la que Patricia vivió estas dos semanas: “Me contó que estuvo llorando mucho, todo el tiempo, porque de un día para el otro te enterás que tu corazón tiene una pequeña arritmia que merece una intervención”, explicó el periodista lo que había conversado con Sosa.



Luego agregó que Patricia que pasar estos días sin su esposo, Oscar Mediavilla, que estuvo trabajando en Chile y que está haciendo la cuarentena correspondiente. “Lo extrañé más de lo que creía”, leyó el periodista el mensaje que le había enviado la cantante. Marta, la hija de ambos, fue quien estuvo al cuidado. “Es una reina. Me di cuenta que ya es una adulta, se encargó de todo. Hablando con médicos y cuidándome en casa toda la semana”, señaló.



Por este motivo, la actriz se ausentó de los ensayos de Perdida Mente, la obra que con dirección de José María Muscari se estrenará el 22 de septiembre en el Multiteatro, con un elenco que integran Leonor Benedetto, Ana María Picchio, Julieta Ortega y Karina K.



Hace poco más de un mes, Patricia protagonizó un incidente de tránsito durante un viaje a la provincia de Córdoba. Apelando al humor y a la autocrítica, la cantante de “Endúlzame los oídos” sorprendió con un posteo en su cuenta de Instagram en el que mostró cómo fue detenida por agentes de la Policía Caminera de la Docta, quienes le facturaron una multa por exceso de velocidad en la ruta.



“Me hicieron una multa, uyyyyyy”, expresó la ex líder de La Torre en un posteo junto a una foto en la que se la ve a ella en primer plano y, detrás suyo, a un grupo de efectivos policiales en un patrullero. Pero lejos de mostrarse fastidiosa por la situación, reconoció que había incurrido en una grave falta automovilística: “Iba a 120 (kilómetros por hora) en la ruta y la máxima es de 110. ¡Mea culpa!”, cerró con autocrítica. (Infobae)