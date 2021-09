Gabriela Cabezón Cámara y Santiago Amigorena, finalistas al Premio Médicis

Francia. La escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara con su libro "Las aventuras de la China Iron" y el cubano Leonardo Padura con "Como polvo en el viento" fueron seleccionados como finalistas al Premio Médicis -uno de los galardones literarios más prestigiosos de Francia- en el rubro de novela extranjera, mientras que en la categoría de obras nacionales figura Santiago Amigorena, un narrador y cineasta argentino que reside en Francia desde hace 40 años.



Los miembros del jurado deliberaron este martes en el emblemático restaurante La Méditerranée y dieron a conocer este mièrcoles la selección integrada por 11 novelas extranjeras y 13 novelas francesas entre las que figuran escritores reconocidos como Christine Angot, Nina Bouraoui y Christophe Donner, según dio a conocer el periódico Le Figaro.



La "shortlist" o listado más selectivo de finalistas será dado a conocer el 6 de octubre, mientras que la ceremonia de premiación está prevista para el 26 de octubre. El Médicis se entrega unos días antes que el otro galardón emblemático de las letras francesas, el Premio Goncourt, cuyos finalistas fueron anunciados recientemente y dará a conocer ganador o ganadora el próximo 3 de noviembre.



Cabezón Cámara vuelve a competir por un premio internacional con su novela "Las aventuras de la China Iron", que en 2020 había quedado como una de las seis finalistas del International Booker Prize uno de los premios más prestigiosos del mundo entre los libros traducidos al inglés.



La novela de la escritora resignifica el universo de la gauchesca a través de la historia de una joven que huye de la crueldad de Fierro -el célebre personaje creado por José Hernández-, quien le ganó en un partido de truco y se convierte en el padre de sus dos hijos. La protagonista emprende una huida para sumergirse en una peripecia que la lleva desde su sórdida existencia en la estancia hasta una comunidad utópica tierra adentro.



El latinoamericano incluido en el listado de finalistas al Premio Médicis en la categoría de novela extranjera es Leonardo Padura con su obra "Como polvo en el viento", en la que narra el devenir de un grupo de amigos cubanos que a partir de la década de los 90 empieza su dispersión por el mundo, mientras asisten al colapso y desmoronamiento del mundo que conocían.



También están en la lista de aspirantes extranjeros "Hijas" de la alemana Lucy Fricke, "Madame Hayat", del turco Ahmet Atlan, y la primera novela del diseñador escocés Douglas Stuart, "Shuggie Bain", que a su vez ya fue distinguido con el Premio Booker por este mismo texto.



El resto de los nominados son Jan Carson por "The Fire Throwers", Gouzel Iakhina por "Children of the Volga", Robert Jones Jr por "Les Prophètes", Jonas Hassen Khemiri por "La clause paternelle", Reinhardt Kaiser-Muhlecker por "Lilas rouge" y Natasha Trethewey por "Memorial Drive".



El jurado también reveló las 13 obras que aspiran al premio en francés, entre las que figura "El primer exiliado", del guionista, realizador y escritor argentino radicado en Francia Santiago Amigorena, de quien hace unos meses se publicó en la Argentina "El gueto interior", una novela que relata las culpas y el silencio del abuelo polaco del autor.



El texto fue escrito originalmente en francés y traducido al español por Martín Caparrós, también nieto del protagonista Vicente Rosenberg, quien vino a Buenos Aires luego de la desilusión que sufrió al volver victorioso del combate de Varsovia, batalla decisiva de la guerra polaco-soviética que lo obligó a dejar a su madre.



El jurado de los Médicis reúne a Marianne Alphant, Michel Braudeau, Marie Darrieussecq, Dominique Fernandez, Anne Garreta, Patrick Grainville, Andreï Makine, Frédéric Mitterrand, Pascale Roze y Alain Veinstein.



Los ganadores de la anterior edición fueron Chloé Delaume con su obra "Le Coeur Synthetic" y el español Antonio Muñoz Molina, ganador extranjero por "Un caminante solitario entre la multitud" .



El Premio Médicis, que se concede desde 1958, ya fe otorgado a otros escritores latinoamericanos como los cubanos Severo Sarduy (1970) y Alejo Carpentier (1979); los argentinos Julio Cortázar (1974), Héctor Bianciotti (1977), el colombiano Álvaro Mutis (1989), el chileno Antonio Skármeta (2001) y el español Enrique Vila-Matas (2003). (Télam)