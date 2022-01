ANDATE!.. AMOR MIO, Una comedia que te hará pensar

Carlos Paz.- Este 5 de enero a las 23:55 horas, llega a la sala del teatro Zorba la comedia teatral "Andate amor mío" la obra protagonizada Paula Morales, René Bertrand y elenco. Un espectáculo para toda la familia

Paula morales contó a EL DIARIO “estamos ensayando acomodándonos, pero bien, disfrutando de la villa. Es mi tercera temporada en Carlos paz y ojalá tengamos la suerte de que nos sigan convocando".

Y agregó; "realmente es un placer estar acá, en todo sentido. Estamos en una comedia muy linda con la dirección de René Bertrand, yo creo que va a divertir mucha a la gente sobretodo a las parejas, también tiene momentos muy emotivos pueden llegar a soltar una lágrima.

Es una pareja que está casada hace muchos años y ella empieza a sentir que esta adormecida que algo le falta, tiene que ver con el desgaste el paso del tiempo.

Es una obra para toda la familia, creo que toda la gente se podrá encontrar en algún personaje".

"Cuando uno trabaja con un elenco durante algunos meses pasan a convertirse en una gran familia, para mi cambiar de elenco en teatro o cine hagas lo que hagas conoces gente nueva y eso es muy enriquecedor, en este caso nos llevamos y trabajamos muy bien todos juntos.Es un elenco muy compañero y solidario.

La pandemia la vivimos como todo el mundo tratando de cuidarnos lo más posible, por supuesto con ganas de empezar la obra no tener que suspender nada y que este todo bien.

La gente tiene que saber que el teatro no contagia que están todos los protocolos y después está en cada uno en cuidarse".

Además contó; "este año no he salido mucho a la calle, pero el año pasado la gente se dirigió con mucho respeto, entonces no tuvimos problema y creemos que este año va ser igual".