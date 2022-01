Bicho Gómez “Cuando uno trabaja de lo que ama no lo ve como un trabajo”

Carlos Paz.- El comienzo de año llega con grandes estrenos a la ciudad, importantes obras con personajes muy queridos por el público pisarán los escenarios. Entre ellos se presenta 39 escalones, quien tuvo gran éxito en Londres y Broadway y se estrena el Teatro del Sol sala 2 a las 22:00 horas,

Freddy Villareal, Andrea Rincón, Fabián Vena y Bicho Gómez, se convierten en diferentes personajes para traer humor y gran puesta en escena.

Bicho Gómez “Comenzamos el año muy bien, instalados en Carlos Paz, estamos con mucha ansiedad y entusiasmo después de dos años complejos no solo para el teatro, sino para todos.

La gente tiene ganas de salir y nosotros estamos felices de retomar cada uno con nuestras actividades. Somos cuatro es una comedia muy distinta, inglesa basada en un tráiler de una película. Todo lo que significa una película de muchos personajes lo hacemos los cuatro, tenemos diez personajes cada uno. Terminamos cansados y contentos también".

Y agregó: "Yo no siento que soy famoso, soy uno mas y la gente me trata con mucho cariño. Los artistas que tenemos la posibilidad de hacer reír al público recibimos mucho cariño, capaz uno está pasando un momento difícil y uno le saca una sonrisa.Yo hago las cosas normales voy al super y la gente me pide una foto.

Hago teatro porqué me gusta, cuando uno trabaja de lo que le gusta no es trabajo es un placer hacerlo. Es mi medio de vida, pero me llena de satisfacción.

Hoy estrenamos y quiero ir al teatro estoy ansioso, a las cinco ya estoy bañado preparado, repaso las letras, voy en al auto, bicicleta o caminando y repaso. Acá estoy cerca y no tengo bici, pero me gusta ir en bici también" finalizó.