El cantante Cristian Valle apuntó con dureza contra Jairo y Abel Pintos

Una fuerte polémica desató el pasado sábado por la noche el cantante Cristián Valle, quién desató su furia, luego que los conductores del "Festival del Olivo" que se realiza año tras año en la localidad de Cruz del Eje, le pidieran que vaya cerrando su espectáculo: "porque no se lo pidieron a Jairo y Abel Pintos. Es fácil pedírmelo a mí. Lo digo por el respeto que me merezco y por el respeto que se merece el público. Todos somos iguales y es muy feo que te digan que tal artista no quiere que andes por los pasillos cuando él venga" destacó Valle.

La Fiesta Nacional del Olivo, es una de los festivales más tradicionales que ofrece la provincia de Córdoba a sus visitantes y cuenta con una grilla de variados artistas.

Entre las figuras centrales estaba convocado para el pasado sábado, Abel Pintos y Jairo. Tras su actuación, subió el cantante popular Cristian Valle, quién se molestó de manera insólita cuando los conductores le pidieron terminar con su actuación: "aún restan cuatro bandas" le dijeron.

La polémica arremetida de Valle, cayó muy mal en el seno de la organización, quienes prefirieron no emitir su opinión tras la polémica.

El festival, concluyó anoche con la actuación de Damián Córdoba, Daniel Guardia, Q’ Lokura, Ricardo Tapia Mississippi con Armenica y Dale que Va.