Encontraron muerto al actor Bob Saget, protagonista de «Full House»

EE.UU. El icónico comediante y actor Bob Saget, famoso por su papel protagónico de Danny Tanner en “Full House”, murió a los 65 años, informó el sitio de espectáculos TMZ. De acuerdo al citado medio, falleció el domingo en el Ritz-Carlton de Orlando, Florida.



El Departamento del Sheriff del Condado de Orange y el departamento de bomberos respondieron a un llamado alrededor de las 4 p.m. después de que la seguridad del hotel encontrara a Saget en su habitación. Fue declarado muerto en el lugar, pero las circunstancias de su fallecimiento aún se desconocen.



El actor se encontraba en Florida como parte de su tour de standup y música en vivo. El sábado por la noche, estuvo en Jacksonville haciendo un espectáculo en el Ponte Vedra Concert Hall.



Las autoridades confirmaron el fallecimiento del actor por redes sociales. “Hoy temprano, los agentes fueron llamados al Ritz-Carlton Orlando, por un hombre que no respondía en una habitación. El hombre fue identificado como Robert Saget y declarado fallecido en lugar. Los detectives no encontraron signos de uso de drogas”.



La Policía local informó que la oficina forense determinará la causa de su muerte.



Saget, que estaba casado y tenía tres hijos, había estado actuando en Florida horas antes de morir.



Saget obtuvo fama internacional por haber interpretado a Danny Tanner, el patriarca de la exitosa comedia de ABC “Full House”, que fue conocida en Latinoamérica como “Tres por Tres”, durante casi 10 años junto a estrellas como John Stamos, Dave Coulier así como las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen. El actor repitió su famoso papel para el reboot del programa para Netflix, “Fuller House”, que duró cuatro años y finalizó en 2020.



Además de su trabajo como comediante y en Full House, Saget también será recordado por su trabajo como anfitrión del programa televisivo “America’s Funniest Home Videos., del cual fue presentador desde el 89 hasta el 97.



Los otros créditos de Saget en su carrera incluyen un papel recurrente en “Entourage”, en el que interpretó una versión alocada de sí mismo, la voz de Ted Mosby en “How I Met Your Mother”, la comedia llamada “Raising Dad”, uno de los pingüinos en “Farce of the Penguins”, el protagonista de “Surviving Suburbia”, y un cameo destacado en “Half Baked” entre muchas otras apariciones en cine y televisión a lo largo de los años.



Últimamente, el actor creó su propio podcast, “Bob Saget’s Here for You”, e incluso apareció como una de las celebridades invitadas en “Masked Singer” hace poco.



Nacido el 17 de mayo de 1956 en Filadelfia, Saget planeaba convertirse en médico antes de descubrir su amor por las artes. Se convirtió en una de las caras más familiares de la televisión en las décadas de 1980 y 1990 después de ser elegido para la exitosa comedia familiar de ABC, “Full House”. (Infobae)