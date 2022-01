Murió Michael Lang, organizador del mítico Festival de Woodstock

EE.UU. Michael Lang, uno de los organizadores del mítico Festival de Woodstock en 1969, murió el sábado pasado a los 77 años en el hospital Sloan Kettering de Nueva York a raíz de un linfoma de Hodgkin, informó un allegado suyo al sitio especializado The Hollywood Reporter.



Nacido en Brooklyn, Lang comenzó a producir grandes conciertos a finales de los ‘60 hasta finalmente asociarse con Joel Rosenman y John Roberts para planificar el famoso encuentro musical de tres días que marcó un hito en la contracultura de la época.



«Woodstock ofreció un entorno para que las personas se expresaran mejor. Probablemente fue el evento más pacífico de su tipo en la historia. Eso se debió a las expectativas y a lo que la gente quería crear allí», había manifestado en una entrevista ofrecida en 2019, cuando se cumplieron 50 años del festival.



Actos que van desde Joan Baez and the Grateful Dead hasta Creedence Clearwater Revival y Jimi Hendrix se presentaron en el festival en el norte del estado de Nueva York. La asombrosa alineación de 32 actos también incluyó a The Who, Janis Joplin, Sly And The Family Stone, Ravi Shankar y Jefferson Airplane.