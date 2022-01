Un bailarín carlospacense sueña con consagrarse en el Pre Cosquín

Alan Chocobar es un joven carlospacense de 18 años, vive con su familia en el barrio Altos de San Pedro y baila malambo desde muy pequeño. Cursó sus estudios en el colegio Cristo Obrero y hace trabajo de pintura junto a su papá. Fue seleccionado para el Pre Cosquín y estará presentando su propuesta como solista este martes 11 de enero.

«Me crié prácticamente en el Departamento de Folclore de Carlos Paz, en el barrio Santa Rita. Empecé a los 6 años a bailar, me presenté a una competencia que se hace en diferentes sedes del país para participar del Pre Cosquín y quedé seleccionado en la de Santa Fe. Mi profesor es de ahí y decidimos ir y quedamos. No me esperaba quedar seleccionado, pero durante el año nos preparamos para el Festival de Laborde y no quedé»; contó a EL DIARIO.

Con la premisa de que pueda cumplir su sueño, la familia Chocobar lanzó una rifa que se sorteará el próximo 13 de enero y todo lo recaudado será para cubrir los gastos de la competencia, los trajes y el pago de los músicos que lo acompañarán.

Para colaborar con Alan, podrá hacerse un depósito en el CBU 0000014700000049910106 o bien comunicarse al: 3541-679830.