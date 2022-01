Chiqui Abecasis: «Me siento un turista más en Carlos Paz»

Chiqui Abecasis integra el elenco de «Cenemos en la Cama», la obra que se presenta de martes a domingo a las 22 horas en el Teatro Candilejas de Carlos Paz. El actor disfruta de la ciudad en su tiempo libre y sostuvo: «Me siento un turista más».

«Hace dos meses tenía mucha expectativa, pero el Covid está tirando para atrás un montón de cosas y lamentablemente, el teatro no es ajeno a esta situación. Los que antes llenaban los teatros, ahora están panfleteando en la calle. Nosotros estamos disfrutando mucho de lo que hacemos, tenemos una comedia hermosa y muy efectiva y ojalá que la gente siga viniendo», expresó a EL DIARIO.

«En lo personal, siempre trato de pasarla bien en Carlos Paz. Soy de andar mucho, a la mañana me voy a nadar a El Diquecito y me gusta mucho el agua y los paisajes de las sierras. También me voy a recorrer la zona de Las 100 Curvas, las Altas Cumbres o San Antonio, son lugares que disfruto muchísimo. A las cuatro de la tarde, me guardo para descansar y prepararme para el teatro»; contó.

Con respecto a los cuidados que están teniendo, Abecasis reconoció: «Si uno se contagia, pone en riesgo toda la temporada y a los compañeros. Acá hay una inversión de los productores, Aldo Funes ha apostado mucho en esta temporada y tenemos que trabajar. Hay que cuidarse, moverse con barbijo y tratar de mantener distancia. La gente lo entiende y lo vive igual, creo que se ha tomado conciencia sobre este momento que estamos viviendo».

En cuanto a su papel en la obra «Cenemos en la Cama», donde comparte escenario con Germán Kraus, Graciela Pal, Mimí Pons, Esteban Prol y Flor Marcasoli, destacó: «Mi personaje se llama Roberto, es una especie de contador. Es un tipo muy servil, un poco tímido por momentos y a quien se le presentan unos malos entendidos terribles. Él se lo toma de una manera que no es, entonces empiezan algunos enredos que hacen que el personaje sea muy gracioso y mi querible».