Abel Pintos fue el protagonista de la séptima noche de Jesús María

El cantante Abel Pintos se convirtió en el protagonista de la séptima noche del Festival de Doma y Folclore de Jesús María. Ante un Anfiteatro José Hernández que lució a pleno, descargó sus grandes éxitos para el delirio de la gente que invadió el campo de doma para verlo y escucharlo desde más cerca.

Abel se presentó ante la multitud pese a que reconoció tener algunos problemas en las cuerdas vocales. La séptima noche quedó en el puesto número tres respecto a cantidad de venta de entradas, debajo de Los Tekis y Sergio Galleguillo.

«Quiero ser completamente franco con todos ustedes. Hoy por la mañana me desperté sintiéndome un poco mal de mis cuerdas vocales. A veces me pasa de que un poco de malestar en el estómago me genera una cuestión que me quema las cuerdas vocales. Estuve toda la noche vocalizando y creo que el concierto va a estar bien. No me siento como en cada recital pero voy a estar aquí dando el 100% para todos ustedes»; soltó, lo que provocó la ovación y aplausos del público.

El show fue impecable, un repaso por sus grandes clásicos que fueron disfrutados por los presentes. Abel hizo lo mejor y destacó la importancia de volver a encontrarse con la gente, aún en medio del contexto pandémico.