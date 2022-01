Aníbal Pachano hará una semana «a la galera» en Carlos Paz

Aníbal Pachano sorprendió ayer al comunicarse que ofrecerá funciones «a la galera», para que todos los vecinos y turistas de Villa Carlos Paz puedan disfrutar de su espectáculo despedida sin tener que pagar entrada. El coreógrafo, bailarín y director teatral se presenta esta temporada con «Así vuelvo», un show que realiza funciones en el Teatro Acuario.

«Tenemos muchísimo talento artístico joven que la gente no llega a conocer ya sea porque no pueda pagar una entrada o porque no se le da el lugar a la nueva generación de artistas. Quiero que todos conozcan a estos grandes bailarines, actores, actrices y cantantes que están comenzando en la escena nacional»; expresó Pachano.

«Abrimos las puertas del teatro para que todas las familias puedan experimentar un momento único. Es mi despedida de los escenarios y quiero que sea a lo grande, a sala llena y que todos tengan las mismas oportunidades»; agregó.

Las funciones «a la galera» hacen referencia a la modalidad «a la gorra» y se extenderá desde este jueves y hasta el domingo a las 21 horas. Pachano se encuentra haciendo temporada con Georgina Tirotta, Yasmin Corti, Victoria Molotok, Marcela Wonder, Gonzalo Gerber, Nacho Pérez Cortés, Matías Vega, Yanina Muzyka y Emmanuel Casal.