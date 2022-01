Diego Sorba y una doble apuesta: un infantil y una comedia para adultos

Después de postergar durante una semana el estreno, el actor Diego Sorba dio comienzo a su tercera temporada en Carlos Paz. Se presenta con «Beto, el bombero» y con una comedia para adultos que realizan funciones se realizan en el auditorio del Hotel El Portal del Lago.

El artista emprendió el desafío de llevar adelante por primera vez un espectáculos para adultos: «Como Hermanos», que se presenta los miércoles y sábado a las 22hs en el mismo escenario.

«Estoy muy contento con una propuesta fuerte que hemos hecho junto a los colegas que me acompañan este año. Aparte de «Beto, el bombero», este año presentamos una comedia muy divertida y muy argenta. Es la historia de dos hermanos que se reúnen para dividir la herencia que se les dejó su padre. Una hora y media donde van pasando un monto de cosas. Es un gran desafío para mí, son 20 años de trabajar con los niños y generar este carisma tan especial. Es un desafío preparar este personaje y me divierto mucho, me tocó totalmente lo opuesto a lo que hago. Es mi primera experiencia en teatro como adulto»; contó a EL DIARIO.

«Tenemos la posibilidad de presentarnos en el Portal del Lago y si bien sabemos que no estamos dentro de los circuitos céntricos, sabemos que mucha gente nos está eligiendo por una cuestión de no meterse al centro. Hoy tenemos dos públicos: los que buscan la peatonal y su ritmo y los que buscan el silencio y la costanera. Si la temporada sigue así, vamos a estar hasta el 1 de marzo»; finalizó.