La otra propuesta de Carlos Paz, música y poesía en el Parque Estancia

Esta temporada, la ciudad de Carlos Paz ofrece propuestas culturales y alternativas fuera de los espectáculos tradicionales del verano. Las puertas del Parque Estancia La Quinta se abrieron anoche en el ciclo Música y poesía de los viernes, donde se presentaron Eduardo «El Negro» Sosa, Néstor Pérez y Alberto Muñoz con el tributo a Facundo Cabral.

El cantor catamarqueño ofrendó su trabajo «Ojos de Cíclope» a tres mujeres latinoamericanas afrodescendientes: Marta Rojas, Virginia Brindis Sala y Remedios del Valle como parte de El Sur Negro.

«Llevo 30 años viviendo en Córdoba, soy catamarqueño y me vine con esa cosa de estudiar y formarme y me quedé. Córdoba me abre la puerta para mi arte, no sólo en lo formativo, sino en lo estético. Es mi primera vez en Parque Estancia La Quinta, lo digo con respeto, es como otro Carlos Paz y me parece muy bueno que existan espacios así y estén incluidos dentro de la propuesta cultural y recreativa de la ciudad. Que la gente sepa que hay un ciclo como éste, otra música y otro tipo de arte que hace y enriquece esta ciudad maravillosa. El título de la muestra de hoy está inspirada en el libro de Pedro Solans, yo he tenido la oportunidad de participar de un concurso que hizo Cultura de la Nación y se logró revalorizar a María Remedios del Valle, ninguneada porque era una mujer negra. Nos encontramos con Pedro porque él habla mucho de la mujer negra en Latinoamérica y en Argentina en su libro y empezamos a trabajar juntos en esto»; expresó El Negro Sosa.

Lo siguió Alberto Muñoz con su show tributo a Facundo Cabral. En diálogo con EL DIARIO, Muñoz sostuvo: «Esto muy contento de estar en este verano, en esta temporada y en medio de la pandemia, presentando las canciones de Facundo Cabral que tienen un mensaje esperanzador y necesario para la gente. Este año, además de hacerlo en Parque Estancia La Quinta, vamos a estar también en Nivel 2. Tenemos mucha expectativa».

Sobre la propuesta turística y cultural del Parque Estancia La Quinta, destacó: «Es muy importante que la Municipalidad abra sus puertas a propuestas alternativas, en Carlos Paz tenemos muchas propuestas de otra índole y este espacio trae propuestas diferentes. Aquí también tenemos el Bosque de la Poesía, donde se trata de valorizar al poeta y a la naturaleza».